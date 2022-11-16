GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemKütahya'da evde patlama: 2'si ağır 4 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Kütahya'da evde patlama: 2'si ağır 4 yaralı
ABONE OL

Kütahya'da evde patlama: 2'si ağır 4 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki 2 katlı evde, gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada, aynı aileden 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

16.11.2022 - 10:00 | | Tuna İŞLEYEN/ KÜTAHYA, (DHA)
Kütahya'da evde patlama: 2'si ağır 4 yaralı

Olay, gece Moymul Mahallesi Danacılar Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. Binanın 1'inci katındaki evde, iddiaya göre, gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada Ahmet Yaşar (55), eşi Emine Yaşar (58), oğlu Süleyman Yaşar (29) ve gelini Beyzanur Yaşar (21) yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kütahyada evde patlama: 2si ağır 4 yaralı

Yaralılar, ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumları ağır olan Süleyman ile eşi Beyzanur Yaşar, Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kütahyada evde patlama: 2si ağır 4 yaralı

GÜNCEL HABERLER

Maden işçilerini ilgilendiren prim ve destek açıklaması: Aylık bağlanacak

Maden işçilerini ilgilendiren prim ve destek açıklaması: Aylık bağlanacak

Bolu Dağı geçişinde kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu Dağı geçişinde kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Bahçede kilosu 12 lira! Fiyatlar yüzde 10 arttı

Bahçede kilosu 12 lira! Fiyatlar yüzde 10 arttı