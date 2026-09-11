Kumluca Belediye Başkanı'ndan gençlere hayvancılık çağrısı: 'Üretim Şart!'

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Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt, Kumluca-Safranbolu sınırındaki yaylalara çıkarak hayvan üreticileri ile bir araya geldi. Bozkurt ve hayvan üreticileri, gençlere hayvan üreticiliği yapması için tavsiyede bulundu.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt, hafta sonunu Safranbolu sınırındaki yaylalarda bulunan hayvan yetiştiricileri ile geçirdi. Yaylada hayvanlarına bakan Kumlucalı bir koyun üreticisi ile bir araya gelen Bozkurt, kendisinin de hayvan yetiştirdiğini belirterek gençlere çağrıda bulundu. Bozkurt, "Gençlerimiz pek üretmek istemiyorlar, bu işle uğraşmak istemiyorlar. Ben de hayvancılıkla uğraşıyorum çoğu kişi bu işin para kazandırmadığını ve zor olduğunu söylüyor. Gençlerimiz Birol abiyi dinlesin. Üretim, üretim, üretim şart. Birilerinin bu işleri yapması gerekiyor" dedi.

100-150 koyunu olan Birol isimli hayvan yetiştiricisi ise üretici ise, "Hayvancılıkla kazanıyorum diyen yalan söyler. Ben askeri ücretle senede 400 bin lira para kazanacağına hayvancılık yapar 1 milyon kazanırım senede. Bu işi herkesin yapmasını isterim" diye konuştu.

Başkan Bozkurt'un, kendi sosyal medya hesabından da paylaştığı o anlara ilişkin görüntüleri takipçilerinin yoğun ilgisini gördü