Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKumluca Belediye Başkanı'ndan gençlere hayvancılık çağrısı: 'Üretim Şart!'
HaberlerGündem Haberleri Kumluca Belediye Başkanı'ndan gençlere hayvancılık çağrısı: 'Üretim Şart!'

Kumluca Belediye Başkanı'ndan gençlere hayvancılık çağrısı: 'Üretim Şart!'

11.09.2026 - 10:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kumluca Belediye Başkanı'ndan gençlere hayvancılık çağrısı: 'Üretim Şart!'

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt, hafta sonunu Kumluca-Safranbolu sınırındaki yaylalarda hayvan yetiştiricileriyle geçirdi. Kendisi de hayvancılıkla uğraşan Başkan Bozkurt, tarlada ve yaylada gençlere üretim yapmaları konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt, Kumluca-Safranbolu sınırındaki yaylalara çıkarak hayvan üreticileri ile bir araya geldi. Bozkurt ve hayvan üreticileri, gençlere hayvan üreticiliği yapması için tavsiyede bulundu.

İLGİLİ HABER

Türkiye'nin en eski geleneklerinden biri 116. kez kapılarını açtı: 4 gün 4 gece sürecek!
Türkiye'nin en eski geleneklerinden biri 116. kez kapılarını açtı: 4 gün 4 gece sürecek!

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt, hafta sonunu Safranbolu sınırındaki yaylalarda bulunan hayvan yetiştiricileri ile geçirdi. Yaylada hayvanlarına bakan Kumlucalı bir koyun üreticisi ile bir araya gelen Bozkurt, kendisinin de hayvan yetiştirdiğini belirterek gençlere çağrıda bulundu. Bozkurt, "Gençlerimiz pek üretmek istemiyorlar, bu işle uğraşmak istemiyorlar. Ben de hayvancılıkla uğraşıyorum çoğu kişi bu işin para kazandırmadığını ve zor olduğunu söylüyor. Gençlerimiz Birol abiyi dinlesin. Üretim, üretim, üretim şart. Birilerinin bu işleri yapması gerekiyor" dedi.

İLGİLİ HABER

Hatay'da sınırın sıfır noktasında tarihi yatırım: Binlerce kişiye istihdam kapısı aralanıyor!
Hatay'da sınırın sıfır noktasında tarihi yatırım: Binlerce kişiye istihdam kapısı aralanıyor!

100-150 koyunu olan Birol isimli hayvan yetiştiricisi ise üretici ise, "Hayvancılıkla kazanıyorum diyen yalan söyler. Ben askeri ücretle senede 400 bin lira para kazanacağına hayvancılık yapar 1 milyon kazanırım senede. Bu işi herkesin yapmasını isterim" diye konuştu.

 

Başkan Bozkurt'un, kendi sosyal medya hesabından da paylaştığı o anlara ilişkin görüntüleri takipçilerinin yoğun ilgisini gördü

 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Güncel Haberler

Avrupa'yı peşinden sürükleyen gizemli renk, asırlar sonra köklerine döndü: Casuslar kaçırmıştı, Türk düğümüyle yeniden hayat buldu
#Gündem

Avrupa'yı peşinden sürükleyen gizemli renk, asırlar sonra köklerine döndü: Casuslar kaçırmıştı, Türk düğümüyle yeniden hayat buldu

Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı anları paylaştı
#Gündem

Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı anları paylaştı

Karın geç eridiği ve yağışların vurduğu dağlık köylerde çiftçilerin kış hazırlığı uzadı: Maraton devam ediyor!
#Gündem

Karın geç eridiği ve yağışların vurduğu dağlık köylerde çiftçilerin kış hazırlığı uzadı: Maraton devam ediyor!