2.250 metrede ortaya çıktı! Gören arkasına bile bakmıyor: Artık burayı terk edin

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Yayladaki yaşam sürelerine ve iklim şartlarına ilişkin verileri aktarmayı sürdüren Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bu yaylamızın bildiğim kadarıyla 200 ile 400 yıl arasında bir geçmişi vardır. Sadece yılda 4 ay ya da azami 5 ay yaşanır. Ondan sonra da bir daha ki yıla kadar buralar terk edilir. Mayıs ortası gibi gelinir, kasım başı olmadan da bu yayla terk edilir. Çok güzel bir yayladır. Gümüşhane'nin bizim bildiğimiz 104 yaylasından bir tanesidir."



Bölgedeki dağların ve coğrafi yapının soğuk hava dalgasından doğrudan etkilendiğini vurgulayan İmdat Yılmaz, ortamdaki sıcaklık değerini ve çevredeki zirveleri işaret etti. Yılmaz, "Hava şu anda bence buz gibi, 5 derece falan tahmin ediyorum. Çünkü Kaçkarlar'a kar yağdı. Onun etkisi burada da var. Büyük ihtimalle 3 bin 82 metre yüksekliğiyle bu bölgenin en yüksek dağlarından biri olan Deveboynu Dağı'nı da etkilemiştir. Arkamızda da 2 bin 680 rakımlı Karakaban Dağı var. Durum budur" ifadelerini kullandı.



Eski dönemlerden bu yana bölge halkının mevsim geçişlerini bu çiçeklere bakarak planladığını kaydeden Yılmaz, "Eskiden bu çiçekler açtığı zaman gelirlerdi ve giderlerdi. Yani bu çiçekler onların mevsim dönüşlerini belirler. Bu çiçekler açtıysa gelebilirler ve gidebilirler demektir. Bu yıl da bu sarı çiçekler bize 'Artık burayı terk edin' mesajı veriyor" açıklamasında bulundu.