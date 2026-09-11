Türkiye'nin en eski geleneklerinden biri 116. kez kapılarını açtı: 4 gün 4 gece sürecek!

2

Açılış programındaki konuşmasında panayırın bölge halkının günlük yaşamında önemli bir yer aldığını söyleyen Pehlivanköy Belediye Başkanı Hoşgör, “Her geçen yıl hem esnaf sayısı, hem katılımcı sayısının artması bizleri ve Pehlivanköy’ü onurlandırmaktadır. Bölgemizde birçok panayır, kimliğini kaybetmiş, festival formuna dönmüş. Bizler, bu panayırı kültürümüzün dokusunu ve yapısını bozmadan bir sonraki nesle taşımış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.



Pavali Panayırı’nın sürekliliğini hiçbir zaman kaybetmediğine dikkat çeken AK Parti Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam ise, “Kültürü yaşatmak, sonraki nesillere aktarmak, şu anda yaşayanların birinci görevidir. Bu görevi hakkıyla yerine getirmek, günün şartlarına göre uyarlamak, günün imkanlarıyla daha konforlu ve daha güvenli hale getirmek de, oradaki yöneticilerin görevidir. Bundan sonraki süreçte her zaman Pehlivanköy’ümüzün ve tüm ilçelerimizin, beldelerimizin Atatürk'e, milletine, devletine bağlı birer fert olan Trakya insanına layık ortamlar olması için ve onların en modern, en medeni şekilde yaşaması için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz ve bunu kendimiz için her zaman birinci öncelik ve görev olarak ediniyoruz” diye konuştu.