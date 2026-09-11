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Karın geç eridiği ve yağışların vurduğu dağlık köylerde çiftçilerin kış hazırlığı uzadı: Maraton devam ediyor!

11.09.2026 - 10:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Türkiye’nin en çetin kış şartlarının yaşandığı illerden biri olan Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde, karın geç erimesi ve bahar yağışları çiftçilerin iş takvimini altüst etti. Aşağı Toklu köyü başta olmak üzere yüksek rakımlı dağlık köylerde, kış aylarında hayvanları beslemek için yapılan ot taşıma mesaisi aralıksız sürdürülüyor.

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1Karın geç eridiği ve yağışların vurduğu dağlık köylerde çiftçilerin kış hazırlığı uzadı: Maraton devam ediyor!

Karın geç eridiği Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki yüksek rakımlı köylerde çiftçilerin kışın hayvanlarına vermek için ot taşıma mesaisi sürüyor.

2Karın geç eridiği ve yağışların vurduğu dağlık köylerde çiftçilerin kış hazırlığı uzadı: Maraton devam ediyor!

Bu yıl son zamanların en zor kışını yaşayan Ağrı'da önceki yıllara göre karın geç erimesi, yüksek rakımlı köylerdeki çiftçilerin iş sezonunun uzamasına neden oldu.

3Karın geç eridiği ve yağışların vurduğu dağlık köylerde çiftçilerin kış hazırlığı uzadı: Maraton devam ediyor!

Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyü ile diğer dağlık köylerdeki çiftçiler, karın geç erimesi ve ilkbaharda etkili olan sağanak nedeniyle çayırlardaki otları geç biçmek zorunda kaldı.

4Karın geç eridiği ve yağışların vurduğu dağlık köylerde çiftçilerin kış hazırlığı uzadı: Maraton devam ediyor!

Temmuz ayının sonlarına doğru ot biçmeye başlayan çiftçiler, kış mevsiminde hayvanlarını beslemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Çiftçiler, biçtikleri otları traktörlerle köye taşıyarak kış hazırlıklarına devam ediyor.

5Karın geç eridiği ve yağışların vurduğu dağlık köylerde çiftçilerin kış hazırlığı uzadı: Maraton devam ediyor!

Çiftçi Abdullah Aldemir, AA muhabirine, kışın hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak için çalışmayı sürdürdüklerini söyledi.

6Karın geç eridiği ve yağışların vurduğu dağlık köylerde çiftçilerin kış hazırlığı uzadı: Maraton devam ediyor!

Çok zorlu bir kışı geride bıraktıklarını belirten Aldemir, şöyle konuştu:

7Karın geç eridiği ve yağışların vurduğu dağlık köylerde çiftçilerin kış hazırlığı uzadı: Maraton devam ediyor!

"Karın geç erimesi ve ilkbahardaki yağışlar nedeniyle işlerimize geç başladık. Bu ayın sonuna doğru işlerimizi bitirmeyi planlıyoruz. Önceki yıllarda işlerimizi ağustos ayının ortalarında bitiriyorduk. Kış için hazırlık yapıyoruz, hayvanlarımız için biçtiğimiz otları taşıyoruz. Kış boyunca hayvanlarımızı ahırda besliyoruz. Yaklaşık iki aydır çalışıyoruz."

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