Hatay'da sınırın sıfır noktasında tarihi yatırım: Binlerce kişiye istihdam kapısı aralanıyor!

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İnşa edilecek olan Hassa OSB'nin bölgeye hizmet edeceğini ifade eden Vali Masatlı, "Ülkemizin Orta Doğu'ya en yakın noktası olan ve bölgeye açılan kapı konumundaki Hatay'ımızda önemli bir yatırıma şuan itibariyle başlamış bulunmaktayız. Hassa Organize Sanayi Bölgemiz, büyüklüğü itibarıyla Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden biri olacak. Burası; hemen yanı başındaki Amanos Dağları'nın altından biri demir yolu, ikisi kara yolu olmak üzere üç tünelle İskenderun Körfezi'ne bağlanacak olması açısından kritik bir konumda. Ayrıca yanı başımızda Cilvegözü Gümrük Kapısı ve Yayladağı kapıları bulunuyor. Ülkemizin Orta Doğu'ya açılan kapısı konumundaki Hatay'ımızda önemli bir yatırıma başlamış bulunuyoruz. Dolayısıyla Hassa OSB; bölgemize, Orta Doğu'ya ve Elazığ, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep ile Kahramanmaraş başta olmak üzere ülkemizin farklı illerine hizmet edebilecek nitelikte stratejik bir alandadır. Bu yatırımı hem şehrimizde üretim ve istihdamın gelişmesi hem de ülke ekonomisine katkı sunması açısından çok kıymetli buluyoruz" dedi.