Kilis'te depremde ağır hasar gören 6 katlı bina çöktü
Kilis'te depremde ağır hasar görünce boşaltılan 6 katlı apartman çöktü. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.
14.04.2023 - 16:27 | | Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Sakıp Mahallesi'ndeki 6 katlı Nedim Apartmanı, büyük bir gürültüyle çöktü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgede güvenlik önemi alan ekipler, enkaz altında kalan olup, olmadığını araştırıyor.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Kilis'te çöken 6 katlı Nedim apartmanın enkazına çok sayıda arama-kurtarma ekibi yönlendirildi. Ekipler, enkaz altında birilerinin olma ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışması başlattı.