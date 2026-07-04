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Kastamonu’da şarampole yuvarlanan forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

04.07.2026 - 22:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mehmet SALMAN/ CİDE(Kastamonu), (DHA)

Kastamonu’da şarampole yuvarlanan forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Cide ilçesinde, kum ocağında çalıştığı sırada şarampole yuvarlanan forkliftin altında kalan Yasin Çelik (30), hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 17.00 sıralarında Cide ilçesine bağlı Mencekli köyünde meydana geldi. Kum ocağında çalışan Yasin Çelik, iddiaya göre yük indirdiği forkliftle geri manevra yaptığı sırada aracın kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandı.

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İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde devrilen forkliftin altında kalan Çelik, hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Yasin Çelik’in cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Cide Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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