Kastamonu’da şarampole yuvarlanan forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Cide ilçesine bağlı Mencekli köyünde meydana geldi. Kum ocağında çalışan Yasin Çelik, iddiaya göre yük indirdiği forkliftle geri manevra yaptığı sırada aracın kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde devrilen forkliftin altında kalan Çelik, hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Yasin Çelik’in cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Cide Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

İLGİLİ HABER 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.