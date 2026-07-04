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7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

04.07.2026 - 19:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

Tekirdağ'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy mevkisinde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen 7 araç, peş peşe çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Zincirleme kazada yaralanan 1 kişi, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik bir süre aksarken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yol, ulaşıma tekrar açıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

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