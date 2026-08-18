Erzincan'da dev kazanlar kuruldu, kokusu bütün köyü sardı! 3 saat boyunca kaynattılar

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Kimi vatandaşlar hazırladığı bulguru kış boyunca tüketmek üzere kullanırken, bazıları ise satışını yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor.Geleneksel yöntemlerle sürdürülen bulgur hazırlığında kaynatılan ilk buğdaydan yapılan "hedik" de vatandaşlara ikram ediliyor.Bulgur hazırlayan vatandaşlar, her yıl kışlık hazırlıkları kapsamında buğday haşladıklarını belirterek, "Bulgurlarımızı ilk önce yıkıyoruz. Daha sonra kazanlarda kaynatıyoruz. Daha sonra serip kurutuyoruz. Ardından değirmene gönderip öğütüyoruz." ifadelerini kullandı.