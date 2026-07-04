Kıraathanede iki grup arasında silahlı kavga 1'i ağır, 4 kişi yaralandı

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Olay, akşam saatlerinde Şahsüleyman Mahallesi'nde meydana geldi. Kıraathanede oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, tabancalarla birbirlerine ateş açtı.

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Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada silahla vurularak yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, T.Y. ve V.Y.'yi gözaltına aldı.

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Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.