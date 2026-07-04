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Ayvalık'ın eşsiz yöresel lezzetleri ziyaretçilerle buluştu

04.07.2026 - 20:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BALIKESİR (İHA)

S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Balıkesir'de düzenlenen 7. Aromaterapi Festivali'nde açtığı stantta kadın üreticilerin emekle hazırladığı yöresel ürünleri ziyaretçilerle buluşturdu. Festival boyunca Ayvalık'ın zengin mutfak kültürü ve yerel değerleri tanıtılırken, kooperatifin standı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

1Ayvalık'ın eşsiz yöresel lezzetleri ziyaretçilerle buluştu

Standı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler vevEdremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ziyaret etti.

2Ayvalık'ın eşsiz yöresel lezzetleri ziyaretçilerle buluştu

Kadın emeğini görünür kılmayı ve yerel üretimi desteklemeyi amaçlayan kooperatif, festival süresince doğal ve yöresel ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

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3Ayvalık'ın eşsiz yöresel lezzetleri ziyaretçilerle buluştu

Etkinlik, Ayvalık'ın üretim gücünü ve gastronomi zenginliğini daha geniş kitlelere ulaştırma açısından önemli bir buluşmaya dönüştü.

4Ayvalık'ın eşsiz yöresel lezzetleri ziyaretçilerle buluştu

S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yetkilileri, yerel üretime ve kadın girişimciliğine verdikleri destek dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ahmet Akın'a teşekkür etti.

5Ayvalık'ın eşsiz yöresel lezzetleri ziyaretçilerle buluştu

Ayrıca festival boyunca standı ziyaret eden tüm misafirlere gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkürlerini ileten kooperatif yetkilileri, Ayvalık'ın yöresel lezzetlerini tanıtmaya, kadın üreticileri desteklemeye ve dayanışmayı büyütmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

6Ayvalık'ın eşsiz yöresel lezzetleri ziyaretçilerle buluştu

 

 

 

 

7Ayvalık'ın eşsiz yöresel lezzetleri ziyaretçilerle buluştu

 

 

 

 