Genleri değişmeyen 12 bin yıllık lezzet! Siyez ununa talep yağıyor

3

"Sağlıklı ekmekler yaptığımız için çok mutluyuz"Zeytinburnu Belediyesi’nde şef olarak görev yapan Umut Bayram, "Zeytinburnu Belediyesinden İhsangazi ilçesine siyez buğdayı ile siyez ununu incelemek üzere geldik. İncelememize öncesinden siyez tarlalarından başladık. Ondan sonra taş değirmene geçtik. Değirmende unumuzu kontrol ettik, analiz etmek üzere undan aldık. Geçen yıl da gelmiştik, analiz için unumuzu ve buğdayımızı alıp gitmiştik. Bundan da çok güzel sonuçlar aldık. Siyez unumuzu yıllardır kullanıyoruz. Tedarikini de İhsangazi ilçesinden yapıyoruz. Bizler sağlıklı buğday verdikleri için, insanlara sağlıklı buğdaydan sağlıklı ekmekler yaptığımız için çok mutluyuz. İhsangazi ilçesine verdikleri emekler için çok teşekkür ediyoruz. Herkesi siyez ekmeğiyle beslenmeye davet ediyoruz" dedi.