40 il için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı geldi! Meteoroloji son hava durumu raporu ile bölgeleri tek tek açıkladı
Son dakika haberine göre sağanak yağışlar 40 ilde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Kahramanmaraş ve Hatay hariç), İç Anadolu (Sivas hariç), Karadeniz (Bayburt hariç), Doğu Anadolu’nun doğusu ile Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey, zamanla güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara’nın güneyi ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile bölgenin doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA 20°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 21°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 22°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 18°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 23°C, 35°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 23°C, 35°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KÜTAHYA 15°C, 25°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
MUĞLA 21°C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Kahramanmaraş ve Hatay hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 25°C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 25°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR 18°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 25°C, 30°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 17°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 20°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT 14°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BARTIN 18°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 15°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bayburt hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 17°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 20°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 21°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 21°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 10°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 17°C, 33°CParçalı ve çok bulutlu
VAN 13°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 38°CParçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 23°C, 36°CParçalı ve az bulutlu
MARDİN 26°C, 35°CParçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 27°C, 38°CParçalı ve az bulutlu