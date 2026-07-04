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Gündem40 il için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı geldi! Meteoroloji son hava durumu raporu ile bölgeleri tek tek açıkladı
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40 il için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı geldi! Meteoroloji son hava durumu raporu ile bölgeleri tek tek açıkladı

04.07.2026 - 21:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika haberine göre sağanak yağışlar 40 ilde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Kahramanmaraş ve Hatay hariç), İç Anadolu (Sivas hariç), Karadeniz (Bayburt hariç), Doğu Anadolu’nun doğusu ile Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

140 il için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı geldi! Meteoroloji son hava durumu raporu ile bölgeleri tek tek açıkladı

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

240 il için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı geldi! Meteoroloji son hava durumu raporu ile bölgeleri tek tek açıkladı

RÜZGAR

Genellikle kuzey, zamanla güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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340 il için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı geldi! Meteoroloji son hava durumu raporu ile bölgeleri tek tek açıkladı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

440 il için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı geldi! Meteoroloji son hava durumu raporu ile bölgeleri tek tek açıkladı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneyi ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

540 il için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı geldi! Meteoroloji son hava durumu raporu ile bölgeleri tek tek açıkladı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile bölgenin doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 20°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 21°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 22°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

640 il için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı geldi! Meteoroloji son hava durumu raporu ile bölgeleri tek tek açıkladı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 23°C, 35°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 23°C, 35°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KÜTAHYA 15°C, 25°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MUĞLA 21°C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Kahramanmaraş ve Hatay hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 25°C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR 18°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 25°C, 30°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

840 il için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı geldi! Meteoroloji son hava durumu raporu ile bölgeleri tek tek açıkladı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 14°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

940 il için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı geldi! Meteoroloji son hava durumu raporu ile bölgeleri tek tek açıkladı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BARTIN 18°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 15°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

1040 il için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı geldi! Meteoroloji son hava durumu raporu ile bölgeleri tek tek açıkladı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bayburt hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 20°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 21°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

1140 il için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı geldi! Meteoroloji son hava durumu raporu ile bölgeleri tek tek açıkladı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 33°CParçalı ve çok bulutlu

VAN 13°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

1240 il için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı geldi! Meteoroloji son hava durumu raporu ile bölgeleri tek tek açıkladı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 38°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 23°C, 36°CParçalı ve az bulutlu

MARDİN 26°C, 35°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 27°C, 38°CParçalı ve az bulutlu