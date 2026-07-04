40 il için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı geldi! Meteoroloji son hava durumu raporu ile bölgeleri tek tek açıkladı

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bayburt hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



AMASYA 17°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



RİZE 20°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



SAMSUN 21°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON 21°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.