Bol güneş ve su veren sineği unutuyor: Yalova'da 5 ayda 300 bin saksı satıldı, üretici talebe yetişemiyor!

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Yaklaşık 7 kadın çalışanımızla birlikte talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 200-300 bin saksı satışımız oldu. Ancak asıl kavurucu sıcaklar şimdi başladı. Bundan sonra satışlarımızın daha da fazla olabileceğini düşünüyoruz. Biz de hazırlığımızı buna göre yapıyoruz. Haftalık tohum atıyoruz. Fesleğen, sıcaklarda 18-20 günde satış boyuna geliyor. Tohum atıldıktan yaklaşık 10 gün sonra da saksıya ekim aşamasına geliyor. Yani bir tohum, yaklaşık 35 gün içerisinde satışa hazır hale geliyor” dedi.