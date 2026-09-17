Karadeniz doğal gazında üretim hız kazanacak! Bakan Bayraktar: Bu yıl sonu itibarıyla yakma kulesinde ilk gazı yakacağız

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Türkiye'de her gün yaklaşık 32-33 milyon araca akaryakıt, 22 milyon haneye doğal gaz, 42 milyon elektrik abonesine de elektrik tedarik etmeleri gerektiğine işaret eden Bakan Bayraktar, “Planlamalarımızı birkaç alternatifle yapıyoruz. Yani, bir ülkeden herhangi bir arz kesintisine uğrarsak, doğal gazımız kesilirse onun alternatifi ne olabilir; bütün bu çalışmaları yapmış durumdayız.” açıklamasını yaptı. Doğal Gaz depolarının dolu olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, kışa hazır olduklarını da söyledi.





Bakan Bayraktar, Zonguldak’ta bulunan Filyos Limanı’nda Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekim Ayında Görev Yerine Uğurlanacak

Bakan Bayraktar, “Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuzu ekim ayının sonuna doğru Karadeniz'deki görev yerine, 20 yıl boyunca üretim yapacağı noktaya uğurlayacağız” dedi.

7 Bin Kişi Çalışıyor

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformunda çok yoğun bir çalışma yapıldığını ifade eden Bakan Bayraktar, “Yaklaşık 7 bin kişi şu anda burada çalışıyor. Şu anda adeta Türkiye'nin en büyük şantiyesi burası. ‘Yüzer üretim platformu’ diyoruz ama esas itibarıyla adeta bir sanayi tesisi yapıyoruz. Bu sanayi tesisinin 21 tane ayrı fabrikası var kendi içerisinde. Burada günde yaklaşık 6 kilometre kablolama yapılıyor. Bu tesiste toplam 642 kilometre elektrik kablosu var. Bittiği vakit 30 kilometreye yakın borulama işlemi yapılmış olacak” diye konuştu.

Yıl Sonu İtibarıyla İlk Gazı Yakacağız

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformunu 29 Mayıs 2025'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Boğaz'dan Filyos’a uğurladıklarını ve Filyos’ta reaktivasyon sürecini tamamlamaya başladıklarını anımsatan Bakan Bayraktar, “Artık son aşamasına geldik. Önümüzde bir aylık bir süre var. İnşallah bunu tamamladıktan sonra görev yapacağı noktaya göndereceğiz. Bu yıl sonu itibarıyla yakma kulesinde ilk gazı yakacağız ve böylelikle Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda ikinci fazı tamamlamış olacağız.” ifadelerini kullandı.

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8 Milyon Haneye Yerli Gaz

Bakan Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformunun üretime katkısının neler olacağını da anlattı. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu’nun, Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimin ikinci fazı olduğunu belirten Bakan Bayraktar, “İlk fazda yaklaşık 4 milyon evin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak üretimi kara tesislerimiz vasıtasıyla yapıyorduk ve şu anda bu devam ediyor. İkinci fazda bir 10 milyon metreküp daha, yani bir 4 milyon hanenin daha doğal gaz ihtiyacını karşılayacağımız üretimi bu yüzer üretim platformunda yapacağız. Dolayısıyla 8 milyon hanenin ihtiyacını inşallah kendi gazımızla sağlamış olacağız.” bilgisini paylaştı. 2028 yılında Osman Gazi'nin bir kardeş platformunun Türkiye’ye geleceğini ve böylece üretimin dört katına çıkacağını belirten Bakan Bayraktar, “Onun için de şu anda çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

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Ekonomiye Yıllık 3,5 Miyar Dolarlık Katkı

Bakan Bayraktar, “Bu tesisin her gün üreteceği gaz, bugünkü gaz fiyatlarıyla yaklaşık 10 milyon dolarlık bir mali büyüklüğe tekabül ediyor. Bu yüzer üretim platformunun ekonomimize yıllık 3,5 milyar dolarlık bir katkısı olacak. Bu anlamda, ülkemizin ekonomisi için de çok önemli bir tesisi hayata geçireceğiz.” Bilgisini de paylaştı.

Kışa Hazır Durumdayız

Şu anda dünyanın büyük bir enerji krizi ile karşı karşıya olduğunu, dünyada doğal gaz, petrol ve dizel fiyatlarının arttığını vurgulayan Bakan Bayraktar, “Hem doğal gazda hem petrolde yaşanan bu sancılı, sıkıntılı süreçte kendi üretimimizin artması çok daha farklı bir anlam içeriyor. Bugün dünya, arz güvenliği noktasında birçok sıkıntıyla karşı karşıya. Ülkemizi bu ateş çemberinden korumaya gayret ediyoruz ve bugüne kadar hamdolsun arzda bir sıkıntı yaşamadık. Yaza girerken doğal gaz depolarımızı dolu hâle getirdik ve kışa hazır durumdayız.” dedi.

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Planlamalarımızı Birkaç Alternatifle Yapıyoruz

Türkiye'de her gün yaklaşık 32-33 milyon araca akaryakıt, 22 milyon haneye doğal gaz, 42 milyon elektrik abonesine de elektrik tedarik etmeleri gerektiğine işaret eden Bakan Bayraktar, “Planlamalarımızı birkaç alternatifle yapıyoruz. Yani, bir ülkeden herhangi bir arz kesintisine uğrarsak, doğal gazımız kesilirse onun alternatifi ne olabilir; bütün bu çalışmaları yapmış durumdayız.” açıklamasını yaptı. Karadeniz’in enerji rotaları açısından önemli olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, “Mavi Akım'ın ve TürkAkım'ın güvenliği çok önem arz ediyor.” dedi. Bakan Bayraktar, Karadeniz'de çalışan gemiler için tehdit olabilecek birtakım mayınlar veya insansız deniz araçlarıyla alakalı tedbirleri almaya gayret ettiklerini de söyledi.



