Karabük’te iki katlı evde yangın çıktı

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Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Cumayanı köyünde bulunan iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.