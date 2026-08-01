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Karabük’te iki katlı evde yangın çıktı

01.08.2026 - 00:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARABÜK (İHA)

Karabük’te iki katlı evde yangın çıktı

Karabük’te iki katlı bir evin üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Cumayanı köyünde bulunan iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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