GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemGece kamerasında ayı ve domuz aynı anda görüntülendi
HaberlerGündem Haberleri Gece kamerasında ayı ve domuz aynı anda görüntülendi

Gece kamerasında ayı ve domuz aynı anda görüntülendi

01.08.2026 - 01:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ELAZIĞ (İHA)

Gece kamerasında ayı ve domuz aynı anda görüntülendi

Tunceli'de gece saatlerinde ilginç bir an yaşandı. Aralarında sadece metrelerce mesafe bulunan bir yaban domuzu ile boz ayı, doğa fotoğrafçısı Enes Hangün tarafından aynı karede görüntülendi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Doğal yaşamı kayıt altına almak amacıyla bölgede çekim yapan Enes Hangün'ün kamerasına yansıyan görüntüler, Tunceli'nin zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABER

Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Gece karanlığında kaydedilen görüntülerde, domuz ve ayının birbirine oldukça yakın mesafede bulunduğu, ancak herhangi bir saldırgan davranış sergilemeden yollarına devam ettiği görüldü.

İLGİLİ HABER

Karabük’te iki katlı evde yangın çıktı
Karabük’te iki katlı evde yangın çıktı

Güncel Haberler

Kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
#Gündem

Kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Lice kırsalındaki örtü yangını söndürüldü kaplumbağa kurtarıldı
#Gündem

Lice kırsalındaki örtü yangını söndürüldü kaplumbağa kurtarıldı

Gece kamerasında ayı ve domuz aynı anda görüntülendi
#Gündem

Gece kamerasında ayı ve domuz aynı anda görüntülendi