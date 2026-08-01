Gece kamerasında ayı ve domuz aynı anda görüntülendi

Doğal yaşamı kayıt altına almak amacıyla bölgede çekim yapan Enes Hangün'ün kamerasına yansıyan görüntüler, Tunceli'nin zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Gece karanlığında kaydedilen görüntülerde, domuz ve ayının birbirine oldukça yakın mesafede bulunduğu, ancak herhangi bir saldırgan davranış sergilemeden yollarına devam ettiği görüldü.