Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Yangın, Ilıcalar beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

İLGİLİ HABER Karabük’te iki katlı evde yangın çıktı

Alevleri fark eden sürücü aracı sağa çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Alevlere teslim olan araç, kullanılamaz hale geldi.

İLGİLİ HABER TEM Otoyolu'nda seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.