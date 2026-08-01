Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
01.08.2026 - 00:59Güncellenme Tarihi:
Bingöl’de seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
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Yangın, Ilıcalar beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü aracı sağa çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Alevlere teslim olan araç, kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.