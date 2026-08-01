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Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

01.08.2026 - 00:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİNGÖL (İHA)

Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Bingöl’de seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, Ilıcalar beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

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Alevleri fark eden sürücü aracı sağa çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Alevlere teslim olan araç, kullanılamaz hale geldi.

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Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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