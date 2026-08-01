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Lice kırsalındaki örtü yangını söndürüldü kaplumbağa kurtarıldı

01.08.2026 - 01:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, (DHA)

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Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsal Türeli Mahallesi yakınında öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan örtü yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Lice ilçesi kırsal Türeli Mahallesi yakınında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, yerleşim yerlerine doğru ilerledi.

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İhbarla bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için çalışma başlattı.

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YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, KAPLUMBAĞA KURTARILDI

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsal Türeli Mahallesi yakınında öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan örtü yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 450 dönümlük alan zarar görürken, alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaplumbağa, itfaiye aracının hortumundan verilen suyla serinletilirken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kaplumbağa daha sonra güvenli alana bırakılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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