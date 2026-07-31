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Çine'deki orman yangınında alevlere karşı omuz omuza mücadele

31.07.2026 - 22:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

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Aydın'ın Çine ilçesinde iki gündür süren orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürerken, bölgedeki vatandaşlar da alevlerin söndürülmesi için seferber oldu.

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Geçtiğimiz 30 Temmuz günü Çine ilçesi Kavşit Mahallesi'nde çıkan orman yangınında çalışmalar 27. saate ulaşırken, bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler geniş alana yayıldı.

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Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesinin ardından Mutaflar, Dutluoluk ve Tatarmemişler mahalleleri de tedbir amaçlı tahliye edildi. Toplamda 550 vatandaş ve hayvanlar güvenli alanlara nakledilirken, bölgede ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları sürüyor.

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Öte yandan, yangının kısa sürede kontrol altına alınabilmesi için yangın bölgelerine koşan vatandaşlar da adeta seferber oldu. Ellerindeki traktörlerden, tankerlere, tırmıklardan, küreklere kadar bütün ekipmanları kapan çok sayıdaki vatandaş, söndürme çalışmalarına destek olmak için yangın bölgelerine akın etti. Ellerine aldıkları çalılarla dahi alevleri vurarak yangını söndürmeye çalışan vatandaşlar, bir yandan da yayla bölümlerinde buldukları hayvanların da tahliyesine önemli destek verdi.

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Yangının söndürülmesi için herkesin mücadele ettiğini ifade eden vatandaşlardan Mustafa Şeker, "Burada oturmuyorum ama benim zeytinliğim var. Son durumu göremeye geldim ama göremeyeceğiz gibi. Şuan için biz de bir sıkıntı yok ama olan arkadaşlarımıza da 'geçmiş olsun' diyorum. Uğraşıyoruz söndürülmesi için" dedi.

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