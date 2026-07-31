Ayasofya ile yaşıt 1500 yıllık Sangarios Köprüsü yeniden canlandırıldı! Bakan Uraloğlu: Şehrimize yeni bir soluk kazandırdık

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Batısındaki giriş kapısı kalıntısıyla birlikte diğer han, hamam ve sarnıç yapısı gibi tarihi gezinti alanları ve modern ama tarihi kimliğe uygun aydınlatma sistemleriyle köprümüzü hem estetik hem de işlevsel bir kimliğe kavuşturduk. Şehrimizin simgesi olarak yeniden canlandırdık; turistik ve kültürel değerine yeni bir soluk kazandırdık. Aslında bu çalışmamız yalnızca bir köprünün yenilenmesi değil; Sakarya'nın tarihi dokusunun korunması, turizm potansiyelinin artırılması ve gelecek kuşaklara değerli bir miras bırakılması demektir" diye konuştu.