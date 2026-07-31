Bolu’nun ilk kadın itfaiyecileri 464 saatlik eğitimden sonra göreve başladı

8

İtfaiyeciliğin çocukluk hayali olduğunu söyleyen Sıla Tuğlu ise mesleği dedesi ve babasından devraldığını ifade etti. Tuğlu, "Babam ve dedem de itfaiyeciydi. Şimdi bu bayrağı ben devraldım. Bu mesleği kadınların da başarıyla yapabileceğini göstermek istiyoruz" diye konuştu.