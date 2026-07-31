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Yangında mahsur kalan Şennur teyzenin yardımına Aydın Büyükşehir yetişti

31.07.2026 - 20:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

Aydın’ın Çine ilçesindeki yangında yayla evinde hayvanları ile mahsur kalan yaşlı kadının yardımına Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.

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1Yangında mahsur kalan Şennur teyzenin yardımına Aydın Büyükşehir yetişti

Çine Kavşit Mahallesi’nde dün öğlen saatlerinde başlayan yağın rüzgarın da etkisi ile büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

2Yangında mahsur kalan Şennur teyzenin yardımına Aydın Büyükşehir yetişti

Yangın söndürme ekipleri alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürürken, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

3Yangında mahsur kalan Şennur teyzenin yardımına Aydın Büyükşehir yetişti

"Yangında mahsur kalan Şennur teyzeye Büyükşehir el uzattı"

Bölgede incelemelerde bulunan Aydın Büyükşehir bürokratları kendilerinden yardım isteyen Şennur Keskin’in yardımına koştu.

4Yangında mahsur kalan Şennur teyzenin yardımına Aydın Büyükşehir yetişti

Yangın bölgesinde alevlerin arasında hayvanları ile mahsur kalan Şennur teyze, hayvanları ile bulunduğu yerden kurtarılarak Mutaflar Mahallesi’ndeki evine ulaştırıldı.

5Yangında mahsur kalan Şennur teyzenin yardımına Aydın Büyükşehir yetişti

Kendisine uzatılan yardım elinden dolayı çok memnun olduğunu ifade eden Şennur Keskin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.

6Yangında mahsur kalan Şennur teyzenin yardımına Aydın Büyükşehir yetişti

 

 

 

7Yangında mahsur kalan Şennur teyzenin yardımına Aydın Büyükşehir yetişti

 

 

 