Orman yangınlarındaki son durumu Bakan Yumaklı paylaştı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabı üzerinden ‘Kahramanlarımızın alevlere karşı savaşı sürüyor’ notuyla yaptığı paylaşımda, “Hava-kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın gün boyu süren etkin mücadelesi neticesinde, Antalya Alanya yangınını tamamen kontrol altına aldık.

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Muğla Fethiye Yeşilüzümlü mahallesinde, dün başlayan bir yangını bu sabah kontrol altına almıştık. Aynı bölgede bugün farklı bir noktada başlayan yeni bir yangın da ekiplerimizin yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı.

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Bugün başlayan İzmir Foça’daki yangın da tamamen kontrol altında. Balıkesir Gömeç ve Mersin Gülnar-Aydıncık yangınlarını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Aydın Çine yangınının ise enerjisi düşürüldü.

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Balıkesir Susurluk’ta meydana gelen orman yangınına ise ekiplerimizin müdahalesi aralıksız şekilde devam ediyor. ‘Yeşil Vatan'ımızı yangınlara karşı 7/24 savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.