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Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

31.07.2026 - 23:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BURDUR (İHA)

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Burdur'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 19.00 sıralarında Değirmenler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan A. idaresindeki 32 ABY 128 plakalı hafif ticari araç ile Halil T. (22) idaresindeki 15 ADC 269 plakalı motosiklet çarpıştı.

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Kaza iki sürücü yaralanırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Halil T.‘nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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