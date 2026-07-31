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Otomobil duvara çarptı kazada 2 kişi yaralandı

31.07.2026 - 23:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİTLİS (İHA)

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Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Batarya Kavşağı'nda kontrolden çıkan otmobil, yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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