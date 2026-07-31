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Çıkan anız yangınında 2 bin dönüm alan küle döndü

31.07.2026 - 22:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇORUM (İHA)

Çıkan anız yangınında 2 bin dönüm alan küle döndü

Çorum'da 2 bin dönümlük alan zarar gördüğü anız yangını ekipler tarafından söndürüldü.

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Olay, Merkez ilçeye bağlı Abdalata köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biçili vaziyetteki tarlalarda henüz belirlenemeyen sebeple anız yangını çıktı. Yangını fark eden köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

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Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına dört bir koldan müdahale etti. Yardıma koşan çiftçiler de traktörlerine taktıkları pulluklarla tarlaları sürerek alevlerin ilerleyişini önlemeye çalıştı. Buğdüz köyü sınırına kadar ulaşan yangın, ekiplerin ve vatandaşların çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, yaklaşık 2 bin dönüm alan zarar gördü.

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Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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