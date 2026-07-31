GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBingöl'de ormanlık alanda yangın çıktı
HaberlerGündem Haberleri Bingöl'de ormanlık alanda yangın çıktı

Bingöl'de ormanlık alanda yangın çıktı

31.07.2026 - 21:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİNGÖL (İHA)

Bingöl'de ormanlık alanda yangın çıktı

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Yangın, Sancak beldesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İLGİLİ HABER

Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarıları peş peşe geldi! Meteoroloji ve İstanbul Valiliği sarı kodlu alarm verdi
Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarıları peş peşe geldi! Meteoroloji ve İstanbul Valiliği sarı kodlu alarm verdi

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İLGİLİ HABER

Balıkesir'deki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale
Balıkesir'deki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale

Çıkan yangının sönmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

Güncel Haberler

Çine'deki orman yangınında alevlere karşı omuz omuza mücadele
#Gündem

Çine'deki orman yangınında alevlere karşı omuz omuza mücadele

Şırnak’ta iki otomobil çarpıştı kazada 2 kişi yaralandı
#Gündem

Şırnak’ta iki otomobil çarpıştı kazada 2 kişi yaralandı

Komşular arasında çıkan kavga kanlı bitti
#Gündem

Komşular arasında çıkan kavga kanlı bitti