Bingöl'de ormanlık alanda yangın çıktı

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Yangın, Sancak beldesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

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Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

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Çıkan yangının sönmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.