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Komşular arasında çıkan kavga kanlı bitti

31.07.2026 - 22:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: EDİRNE (İHA)

Komşular arasında çıkan kavga kanlı bitti

Edirne’nin Keşan ilçesinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen komşular arasında çıkan kavgada emekli bir polis silahla 3 kişiyi yaraladı.

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Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Belkoop mevkiinde bulunan bir apartmanın bahçesinde, emekli polis M.K. ile aralarında husumet bulunan komşuları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., evine giderek tabancasını aldı. Yeniden olay yerine gelen M.K., tartıştığı A.K., eşi İ.K. ve çocukları C.K.’ye ateş açtı. Olayda mermilerin isabet ettiği A.K., C.K. ve İ.K. yaralandı.

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Tartışma ihbarı alarak olay yerine gelen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.K.’nın ateş ettiğini görünce kavgayı sonlandırmak için havaya uyarı ateşi açtı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan A.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Olayın ardından M.K. tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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