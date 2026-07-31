GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBalıkesir'deki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale
HaberlerGündem Haberleri Balıkesir'deki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale

Balıkesir'deki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale

31.07.2026 - 20:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BALIKESİR (İHA)

ABONE OL

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bölgede tedbirler artırıldı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Yıldız Mahallesi kırsalında çıkan yangına 7 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 2 dozer, 2 kepçe, 3 TOMA, 4 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve toplam 196 personelle müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABER

Korgun'da çıkan örtü yangını ağaçlık alana sıçradı
Korgun'da çıkan örtü yangını ağaçlık alana sıçradı

Yangın nedeniyle Bozen ve Yıldız mahalleleri şu ana kadar tahliye edilmezken, bir risk durumuna karşı önlemler alındı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine, 438 nüfuslu Yıldız, 333 nüfuslu Bozen ve 228 nüfuslu Gökçeağaç mahallelerinin tahliye edilme ihtimaline karşı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 otobüs, Susurluk Belediyesi tarafından ise 4 minibüs bölgeye sevk edilerek hazır bekletiliyor.

İLGİLİ HABER

Yangında mahsur kalan Şennur teyzenin yardımına Aydın Büyükşehir yetişti
Yangında mahsur kalan Şennur teyzenin yardımına Aydın Büyükşehir yetişti

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Güncel Haberler

Bingöl'de ormanlık alanda yangın çıktı
#Gündem

Bingöl'de ormanlık alanda yangın çıktı

Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarıları peş peşe geldi! Meteoroloji ve İstanbul Valiliği sarı kodlu alarm verdi
#Gündem

Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarıları peş peşe geldi! Meteoroloji ve İstanbul Valiliği sarı kodlu alarm verdi

4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
#Gündem

4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı