Balıkesir'deki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale

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Yıldız Mahallesi kırsalında çıkan yangına 7 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 2 dozer, 2 kepçe, 3 TOMA, 4 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve toplam 196 personelle müdahale ediliyor.

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Yangın nedeniyle Bozen ve Yıldız mahalleleri şu ana kadar tahliye edilmezken, bir risk durumuna karşı önlemler alındı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine, 438 nüfuslu Yıldız, 333 nüfuslu Bozen ve 228 nüfuslu Gökçeağaç mahallelerinin tahliye edilme ihtimaline karşı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 otobüs, Susurluk Belediyesi tarafından ise 4 minibüs bölgeye sevk edilerek hazır bekletiliyor.

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Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor.