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GündemGök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarıları peş peşe geldi! Meteoroloji ve İstanbul Valiliği sarı kodlu alarm verdi
HaberlerGündem Haberleri Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarıları peş peşe geldi! Meteoroloji ve İstanbul Valiliği sarı kodlu alarm verdi

Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarıları peş peşe geldi! Meteoroloji ve İstanbul Valiliği sarı kodlu alarm verdi

31.07.2026 - 21:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika haberine göre kuvvetli rüzgar yurtta etkisini gösterecek. İstanbul başta olmak üzere 11 ilde sarı kodlu alarm verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un iç, Iğdır’ın güney, Ağrı’nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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1Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarıları peş peşe geldi! Meteoroloji ve İstanbul Valiliği sarı kodlu alarm verdi

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN UYARI

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar uyarısını paylaştı. Valilik tarafından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; ilimizde rüzgarın 30 Temmuz Perşembe gününden 02 Ağustos Pazar gününe kadar kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde (40-60 km/sa, yer yer hamleli 70 km/sa) esmesi beklenmektedir. Başta orman yangınları olmak üzere; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

2Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarıları peş peşe geldi! Meteoroloji ve İstanbul Valiliği sarı kodlu alarm verdi

11 KENT İÇİN SARI ALARM

Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Yalova

3Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarıları peş peşe geldi! Meteoroloji ve İstanbul Valiliği sarı kodlu alarm verdi

RÜZGAR:

Genellikle kuzey, yarın (Cumartesi) güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

4Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarıları peş peşe geldi! Meteoroloji ve İstanbul Valiliği sarı kodlu alarm verdi

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI:

Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarıları peş peşe geldi! Meteoroloji ve İstanbul Valiliği sarı kodlu alarm verdi

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA 19°C, 32°CAz bulutlu ve açık

ÇANAKKALE 22°C, 31°CAz bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 29°CAz bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 19°C, 29°CAz bulutlu ve açık

6Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarıları peş peşe geldi! Meteoroloji ve İstanbul Valiliği sarı kodlu alarm verdi

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 30°CAz bulutlu ve açık

DENİZLİ 23°C, 38°CAz bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 37°CAz bulutlu ve açık

MUĞLA 24°C, 35°CAz bulutlu ve açık

7Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarıları peş peşe geldi! Meteoroloji ve İstanbul Valiliği sarı kodlu alarm verdi

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 36°CAz bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 37°CAz bulutlu ve açık

BURDUR 18°C, 34°CAz bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 35°CAz bulutlu ve açık

8Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarıları peş peşe geldi! Meteoroloji ve İstanbul Valiliği sarı kodlu alarm verdi

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 14°C, 30°CAz bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 14°C, 31°CAz bulutlu ve açık

KONYA 16°C, 30°CAz bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 11°C, 28°CAz bulutlu ve açık

9Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarıları peş peşe geldi! Meteoroloji ve İstanbul Valiliği sarı kodlu alarm verdi

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE 14°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 9°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

10Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarıları peş peşe geldi! Meteoroloji ve İstanbul Valiliği sarı kodlu alarm verdi

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 28°CParçalı bulutlu

RİZE 20°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarıları peş peşe geldi! Meteoroloji ve İstanbul Valiliği sarı kodlu alarm verdi

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Iğdır’ın güney, Ağrı’nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 17°C, 32°CParçalı bulutlu

KARS 14°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 22°C, 40°CAz bulutlu

VAN 18°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

12Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarıları peş peşe geldi! Meteoroloji ve İstanbul Valiliği sarı kodlu alarm verdi

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 43°CAz bulutlu ve açık

MARDİN 31°C, 40°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 41°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 42°CAz bulutlu ve açık