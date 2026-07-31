Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarıları peş peşe geldi! Meteoroloji ve İstanbul Valiliği sarı kodlu alarm verdi
Son dakika haberine göre kuvvetli rüzgar yurtta etkisini gösterecek. İstanbul başta olmak üzere 11 ilde sarı kodlu alarm verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un iç, Iğdır’ın güney, Ağrı’nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN UYARI
İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar uyarısını paylaştı. Valilik tarafından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; ilimizde rüzgarın 30 Temmuz Perşembe gününden 02 Ağustos Pazar gününe kadar kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde (40-60 km/sa, yer yer hamleli 70 km/sa) esmesi beklenmektedir. Başta orman yangınları olmak üzere; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
11 KENT İÇİN SARI ALARM
Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Yalova
RÜZGAR:
Genellikle kuzey, yarın (Cumartesi) güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI:
Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BURSA 19°C, 32°CAz bulutlu ve açık
ÇANAKKALE 22°C, 31°CAz bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 29°CAz bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 19°C, 29°CAz bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 30°CAz bulutlu ve açık
DENİZLİ 23°C, 38°CAz bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 37°CAz bulutlu ve açık
MUĞLA 24°C, 35°CAz bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 36°CAz bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 37°CAz bulutlu ve açık
BURDUR 18°C, 34°CAz bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 35°CAz bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA 14°C, 30°CAz bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 14°C, 31°CAz bulutlu ve açık
KONYA 16°C, 30°CAz bulutlu ve açık
NEVŞEHİR 11°C, 28°CAz bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 29°CParçalı ve az bulutlu
DÜZCE 14°C, 29°CParçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 9°C, 29°CParçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 26°CParçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 28°CParçalı bulutlu
RİZE 20°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 21°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Iğdır’ın güney, Ağrı’nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 17°C, 32°CParçalı bulutlu
KARS 14°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 22°C, 40°CAz bulutlu
VAN 18°C, 32°CParçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 24°C, 43°CAz bulutlu ve açık
MARDİN 31°C, 40°CAz bulutlu ve açık
SİİRT 27°C, 41°CAz bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 29°C, 42°CAz bulutlu ve açık