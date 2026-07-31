Gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarıları peş peşe geldi! Meteoroloji ve İstanbul Valiliği sarı kodlu alarm verdi

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA 17°C, 28°CParçalı bulutlu



RİZE 20°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN 20°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON 21°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı