Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

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Bugün Balıkesir'in Susurluk ilçesinde başlayan yangının ise yaklaşık 50 kilometrenin üzerinde bir rüzgar hızıyla müdahaleye rağmen devam ettiğini dile getiren Yumaklı, "Burada da arkadaşlarımız kısa sürede bir müdahaleye başladılar ancak rüzgar özellikle çok ciddi engel, diğer yerlerde olduğu gibi. Rüzgar riski, rüzgarın etki ettiği orman yangınları başta olmak üzere risk önümüzdeki haftaya sarkacak gibi duruyor. Dolayısıyla buradan Türkiye'deki bütün noktalarda ilgili kurumlara ve özellikle de vatandaşlarımıza mutlaka ama mutlaka ihtimam gösterilmesi, dikkat edilmesi konularını tekrar hatırlatmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadeledeki başarının aslında orman yangınının çıkmaması olduğunu, bunun için mücadele ettiklerinin altını çizdi. Orman yangınlarında en kısa sürede müdahale etmenin önemini vurgulayan Yumaklı, şunları söyledi:



"Başlangıç aşamasında gerçekleştirilen hızlı müdahaleler, biraz önce söylemiş olduğum gibi 200'ün üzerindeki yangının gündemimize gelmemesini sağlamış oldu, birkaç büyüğü hariç. Bu nedenle yangın riski taşıyan bölgelerde, özellikle stratejik bölgelere, noktalara konuşlandırılmış olan ilgili ekiplerimiz, bu ilk müdahaleyi hızlıca sağlamak yolunda çok önemli bir görev icra ediyorlar ve 7/24 görevlerinin başındalar."