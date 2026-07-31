Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı
Türkiye’de son günlerde artan orman yangınlarıyla mücadele havadan ve karadan devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son üç günde çıkan 218 yangının 213’ünü kontrol altına alındığını söyledi. Öte yandan İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Özellikle bugün hava sıcaklığı ve rüzgar hızının yüksek değerlere ulaşması beklenen Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana illerinde olası orman yangınlarına karşı daha da dikkatli olunması gerekiyor.” denildi. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yerleşim yerlerine yaklaşan yangın nedeniyle üç mahallenin olası tahliyesi için bölgeye otobüs ve minibüsler sevk edildi.
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Balıkesir Gömeç, Aydın Çine'de çıkan yangınlar devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Son 3 günde ülkemiz genelinde 138'i orman dışında olmak üzere 218 yangına müdahale edildi. Bu yangınların 213'ü tamamen kontrol altına alındı." dedi.
Şu an Türkiye'nin farklı bölgelerinde devam eden yangınlarla ilgili bilgi veren Yumaklı, rüzgarların çok şiddetli bir periyoda girdiğini bir hafta öncesinden her türlü iletişim kanalını kullanarak kamuoyuyla paylaştıklarını anımsattı.
Bugün Balıkesir'in Susurluk ilçesinde başlayan yangının ise yaklaşık 50 kilometrenin üzerinde bir rüzgar hızıyla müdahaleye rağmen devam ettiğini dile getiren Yumaklı, "Burada da arkadaşlarımız kısa sürede bir müdahaleye başladılar ancak rüzgar özellikle çok ciddi engel, diğer yerlerde olduğu gibi. Rüzgar riski, rüzgarın etki ettiği orman yangınları başta olmak üzere risk önümüzdeki haftaya sarkacak gibi duruyor. Dolayısıyla buradan Türkiye'deki bütün noktalarda ilgili kurumlara ve özellikle de vatandaşlarımıza mutlaka ama mutlaka ihtimam gösterilmesi, dikkat edilmesi konularını tekrar hatırlatmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadeledeki başarının aslında orman yangınının çıkmaması olduğunu, bunun için mücadele ettiklerinin altını çizdi. Orman yangınlarında en kısa sürede müdahale etmenin önemini vurgulayan Yumaklı, şunları söyledi:
"Başlangıç aşamasında gerçekleştirilen hızlı müdahaleler, biraz önce söylemiş olduğum gibi 200'ün üzerindeki yangının gündemimize gelmemesini sağlamış oldu, birkaç büyüğü hariç. Bu nedenle yangın riski taşıyan bölgelerde, özellikle stratejik bölgelere, noktalara konuşlandırılmış olan ilgili ekiplerimiz, bu ilk müdahaleyi hızlıca sağlamak yolunda çok önemli bir görev icra ediyorlar ve 7/24 görevlerinin başındalar."
Yumaklı, ilk müdahale ekip binalarının yalnızca yangınlarda değil, sonraki dönemlerde de koordinasyon merkezi görevi göreceğine dikkati çekerek, "Ağaçlandırma projeleri başta olmak üzere birçok konuda da görev icra edecekler. Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından Türkiye sathında 1600 ilk müdahale noktası var. Burada arkadaşlarımız konuşlandırılmış vaziyette. Yine ayrıca yangın riski taşıyan bölgelerde toplam 882 adet de orman ilk müdahale ekip binası bulunuyor." dedi.
Bakan Yumaklı, açılışı yapılan binanın Eskişehir ile Kütahya arasında çok kritik bir noktada olduğunu, ihtiyaç olması halinde Bilecik de dahil olmak üzere 3 şehre birden hizmet verebilecek konumda olduğunu sözlerine ekledi.
Aydın'daki orman yangınına havadan müdahale devam ediyor. Aydın’ın Çine ilçesinde dün çıkan orman yangını söndürme çalışmalarına 9 helikopter, 3 uçak ile havadan, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer, 315 personelle karadan müdahale sürüyor.
Aydın Valisi Osman Varol yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu. Vali Varol, "Sahada yoğun bir çalışma devam ediyor. Yaklaşık 11'i hava olmak üzere 260 kadar araç, 805 kadar personelle söndürme çalışmaları sürüyor. Hava koşulları ve özellikle rüzgar, işimizi biraz zorlaştırıyor. Şu ana kadar, özellikle 3 tane yerleşim yerimizi boşalttık, tahliye ettik, yaklaşık 550 vatandaşımızı güvenli alanlara aldık. Arkadaşlarımız fedakarca çalışarak yangının bu noktalara ulaşmasına müsaade etmedi" dedi.
Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi sebebiyle ekipler zaman zaman zor anlar yaşarken, alevlerin önünün kesilmesi için yoğun çalışma sürdürüyor.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı devam eden orman yangınları ile ilgili açıklamalarda bulundu:
Son 3 günde 138’si orman dışında olmak üzere 218 yangına müdahale edildi. 213 yangın kontrol altına alındı. 5 orman yangını devam ediyor. Yangın riski önümüzdeki haftaya sarkacak gibi duruyor. Hiçbir problem kalmayana kadar müdahalemiz devam edecek.
Riskli illerde vatandaşların telefonlarına uyarılar gönderdik. Bu uygulamamız devam edecek. Orman yangınlarını önlemek için mücadelemiz devam edecek. Önelim olan en kısa sürede müdahale etmek.Yangına müdahale süresini 11 dakikadan 10 dakika indirmek için çalışmalar devam edecek.
Kavşit Yaylası'nda yaşayan Arzu Celep (80), yangında kaybolan ve öldüğünü düşündüğü köpeği için ağladı. Celep, "Kül olduk, işe yararım kalmadı. Köpeğim yok. Nerede öldüğü belirsiz. Ne olur yardımcı olun. Köpeğim vardı. Köpeğime kuzular gibi bakıyordum. Köpeğim ölmüş. Çok özlüyorum, canımdan kıymetliydi. Yabancı birinin geldiğini görse havlar, haber verirdi. Köpeğim yok" dedi.
Öte yandan alevler, Kavşit Mahallesi'ne giden yol kenarına kadar ulaştı. Vatandaşlar ellerindeki hortum ve çalılarla yangına müdahale ederken, havadan uçak ve helikopterlerle söndürme çalışmalarına devam edildi.
Balıkesir Gömeç ilçesinde orman dışı alanda çıkıp, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçrayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, İzmir'in Bergama ilçesine kadar ulaşırken müdahale 3'üncü günde de sürüyor.
Gömeç'in kırsal Kumgedik Mahallesi’nde mezarlık yakınlarında, önceki gün saat 14.00 sıralarında orman dışı alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede yakındaki çam ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kızılay ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ekipleri sevk edildi. Yangına 7 uçak, 7 helikopter, 80 arazöz, 40 itfaiye aracı, 57 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 139 hizmet aracı, 13 dozer, 25 kepçe ve greyder, 3 TOMA, 10 otobüs, 8 ambulans ve 455 personel ile 60 orman gönüllüsü ayrıca çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale edildi.
Kuvvetli ve sık sık yön değiştiren rüzgar nedeniyle alevler dün, Gömeç'in Kubaşlar ve Ulubeyler ile Ayvalık'ın Tıfıllar, Hacıveliler ve Çamoba kırsal mahallelerine yaklaştı. Yangın yerleşim yerlerine yaklaşınca Hacıveliler ve Tıfıllar'da tahliye hazırlıkları yapıldı. Hacıveliler Mahallesi'nde 30, Çamoba'da 16, Tıfıllar'da ise 7 kişi olmak üzere toplam 53 kişi, devlet yurduna yerleştirildi. Yetkililer, mahallelerde tam tahliye kararı alınmadığını, tedbir amacıyla kısmi tahliye gerçekleştirildiğini bildirdi.
Aydın’ın Çine ilçesindeki orman yangınında tahliye edilen Dutluoluk Mahallesi sakinleri yaşananları anlattı. Mahalleliden Sergen Gün, “Dün öğle saatlerinde yangın çıkınca biz de müdahale ettik. Daha önce de başımıza gelmişti.
Gittiğimde alev topu olmuştu. Bizi geri çevirdiler. Maden ocağının bulunduğu noktaya çıktık. Ağaçlar ateş topları atmaya başladı. Yangının bizim köyle alakası yoktu ancak akşam saatlerinde köye yaklaştı. Akşam da köyü boşalttık. İmece usulü hayvanlarımızı taşıdık. Mahallemizde bir bağ evi yandı. Can veya mal kaybımız olmadı" dedi.
Mahalle sakinlerinden Tayfun Kaya ise “Yangın Kavşit’te başlayıp Dutluoluk Mahallesi'ne kadar ulaştı. Evlerimizi tahliye etmek zorunda kaldık. Tehlike hala devam ediyor. Bir bağ evimiz ve zeytinliklerimiz yandı. Belki bize ihtiyaç olur diye burada bekliyoruz. Geceyi de burada geçirdik. Daha hiç uyumadım" ifadelerini kullandı.
Yurdun batısında etkili olan şiddetli rüzgar bugün de etkisini sürdürecek. İstanbul, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi. Yapılan uyarıda, "Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa), Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.