Kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
01.08.2026 - 01:34Güncellenme Tarihi:
Bayburt'ta kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
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Bayburt-Gümüşhane kara yolu Balkaynak köyü civarında seyreden H.O. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla karşı yönden gelen V.H. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle güzergahta kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.