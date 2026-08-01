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Kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

01.08.2026 - 01:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BAYBURT (AA)

Kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Bayburt'ta kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

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Bayburt-Gümüşhane kara yolu Balkaynak köyü civarında seyreden H.O. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla karşı yönden gelen V.H. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza nedeniyle güzergahta kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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