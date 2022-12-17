Kapora ve kimlik bilgisi tuzağı! 'Evde paketleme işi' yapmak isteyen herkesi kapsıyor

Özge Seren Doğu / ozge.dogu@gazetevatan.com

Son dönemde yeni bir dolandırıcılık türü ortaya çıktı. ‘Evde peketleme işi’ ve ‘evde ek iş fırsatı’ adı altında sosyal medya üzerinden reklamını yapıyorlar ve genellikle ev hanımlarını hedef alıyorlar. Vaat ettikleri ücretler ise yüksek.

Yapılması gereken sadece nikah şekeri, mum, sabun, toka, terlik gibi ürünlerin evde paketlenmesini sağlamak. Bu sebeple ev hanımları ve ek iş yapmak isteyen kişiler fikre sıcak bakıyor; nasıl bir yol izleyeceğini araştırıyor.

250 TL'DEN BAŞLIYOR

Ancak sorun bundan sonra başlıyor. Dolandırıcılar inandırıcı olmak için ‘İşin başlayabilmesi için önden kapora alıyoruz çünkü daha önceki müşteriler bunu suistimal etti’ diyor. İkna edilen vatandaşlardan, evde paketleme işi için gönderecekleri ürünlere karşılık olarak kapora, adres, TC kimlik numarası, IBAN gibi bilgiler talep ediliyor. kapora ücretleri 250 liradan başlıyor. Vatandaşlar bu ücretleri ödüyor, dolandırıcılar yeniden para istiyor: Bu kez de ‘sigorta ücreti’ ve ‘vergi ücreti’ adı altında...

'İADE EDİLECEK' DENİYOR AMA...

‘Paket elinize ulaştığında primle birlikte paranız iade edilecek’ deniliyor ancak ürünler de gönderilmiyor. Vatandaşlar bir süre çeşitli bahanelerle oyalanıyor. Ardından dolandırıcılar, kullandıkları hesapları silip ortadan kayboluyor.

'DAVA AÇACAĞIZ' DİYEREK TEHDİT EDİYORLAR

Dolandırıcılara inanıp parayı gönderen çok sayıda kişi olduğu gibi daha yüksek ücretler istendiğinde kafasında şüphe oluşan ve ödeme yapmayan vatandaşlar da var. İstenen bu paraların yanı sıra bir de kapora ödenmediği takdirde dava açılacağı tehdidinde bulunuyorlar.

İŞKUR'UN ADINI VE LOGOSUNU KULLANAN DA VAR

Öte yandan para istenmese de ‘Evde İŞKUR paketleme’ adı altında da bilgi toplanıyor. Güven sağlamak için profil fotoğrafları ve paylaşımlarda İŞKUR'un adı ve logosu kullanılıyor. İş-Kur üzerinden evde paketlemeye başvuran kişilerden ev adresi, T.C. kimlik numarası, IBAN bilgisini istiyorlar. Sonra da hiçbir yanıt vermiyorlar. Yanıt alamayan vatandaşlar kimlik bilgilerinin çalınacağı endişesine kapılıyor.

Sosyal medya üzerinden şu anda dolandırıcılara parasını kaptıran ve şikayeti olan çok sayıda insan mevcut. İşte o şikayetlerden bazıları:

Evde ek iş paketleme sayfasına katılmak istedim. Önceli 250 TL kapora bedeli istediler. Onu attıktan sonra 1478 TL istediler. Onu da gönderdim. Bu sefer 1445 TL vergi ücreti talep ettiler. Bu ücreti şüphelenip atmadığım için beni dava etti. Ben verdiğim ücretleri tekrardan talep ediyorum.

Evde ek iş sabun paketleme işi gördüm ve irtibata geçtim. Benden 500 TL istedi yatırdım. Ardından 2800 istediler. Sonra başka biriyle irtibata geçtim. O da 4860 TL istedi. Ardından 8800 TL ve 5870 TL istediler. Bu ücretleri yatırmazsam şirket avukatları beni mahkemeye verecekmiş ve tazminat davası açacaklarmış. Benden açık adres, isim, soy isim, telefon numarası ve IBAN numarası istediler.

Evde paketleme ek işi adı altında WhatsApp üzerinden yazışma yapıldı. Ş.A. adına 250 TL depozito yatırdım. Bu depozitoyu yaptırdıktan sonra 600 TL daha para yatırmam istendi. Ben ‘Bunu neden 250 TL’yi yatırmadan söylemediniz’ dediğimde ise bir şey demediler; sadece yatırmam gerektiğini söylediler. 250 TL paramın iadesini istedim, vermediler. Ve tazminat davası açılacak diye tehdit ettiler.

Peki kimlik ve banka bilgileri verildiğinde mağduriyet yaşanmaması adına vatandaş ne yapabilir? Kişiler 'ek iş' amacıyla kapora yatırdıktan sonra ürünlerin kendilerine gönderilmemesi durumunda hukuki olarak ne yapabilir? Bu tarz durumlarda özellikle nelere dikkat edilmeli?

"RESMİ KURUMLARI TAKLİT EDİYORLAR"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak kritik detaylara dikkat çekti. Dolandırıcılık yöntemlerinin her geçen gün çeşitlendiğini ve dolandırıcılığın hız kesmediğini söyleyen Avukat İbrahim Güllü, “Yeni yeni yöntemlerle insanımız dolandırılmaya devam ediliyor. Dolandırıcılar özellikle sosyal medya üzerinden resmi kurumları taklit ya da ismini kullanarak kolayca kandırabileceği kişileri bulmakta zorlanmıyorlar.

Vatandaşlarımız hiçbir zaman unutmasınlar ki karşıdaki kişiler sizin kişisel verilerinizi ulaşarak veya sizin onay vermeniz ile sizi dolandırabilmektedirler. Bu nedenle kişisel verilerinizin (kimliğiniz, telefonunuz, mail adresiniz vs) güvenliği her zamankinden daha çok önem taşımaktadır.” dedi.

MAİL YA DA MESAJ GİBİ KANITLI GÖNDERİLER OLMALI



Kişilerin şahsi bilgilerini zorunlu kalmadıkça paylaşmamaları gerektiğini vurgulayan Güllü şu ifadeleri kullandı:

Güvenli olmayan kişi ve kuruluşlara kesinlikle bilgilerimiz vermemeliyiz. Tüm bunlara rağmen iş ve ek gelir ümidi ile paylaşmak zorunda kalırsak en azından mail yada mesaj gibi kayıtlı gönderiler ile paylaşılıp kimin ile ve hangi maksatla paylaşıldığının ileride ortaya çıkacak ihtilaflarda ispat edilmesi açısından yerinde olacaktır.

DEKONT AÇIKLAMA KISMINA 'KAPORA' YAZILMALI

İş ve ek gelir elde etmek düşüncesiyle kapora gönderilmesi durumunda gönderilen paranın kapora olduğunun ispatı açısından banka havale dekontu açıklama kısmına da kapora olduğunun yazılması gerekli olduğuna dikkat çeken Avukat Güllü, aksi halde ödemeyi alana şahsi borç ödemesi olarak değerlendirileceğini belirtti.

İŞKUR İLE BAĞLANTISI ARAŞTIRILMALI



İŞKUR adı kullanılarak yapılan uygulamalarda ise bağlantıya geçmeden İŞKUR aranarak bahsedilen kişi firma ya da uygulamanın İŞKUR ile ilgilisi ve yetkisi olup olmadığının öğrenilmesi gerektiğini vurguladı.

MUTLAKA İLK BAŞTA KONTROL EDİN!



Konuya ilişkin tavsiyelerde bulunan Güllü araştırma yapılması gerektiğini belirterek dikkat çeken uyarılarda bulundu:

Genel olarak tavsiyemiz para göndermeden ve kişisel bilgi paylaşımı yapılmadan referans gösterilen resmi kurum ya da firmanın sıhhati araştırılmasını tavsiye ederiz. Bunun dışında e-devlet kapısı üzerinden UYAP vatandaş portalından haftalık adlarına olan hukuki başvuru, dava, icra takibi bilgileri ile diğer kayıtlarını (şirket kuruluşu vs.) kontrol etmeleri de yerinde olacaktır.

Çünkü hukuk da süreler çok önemli olup kişisel bilgilerin belirli aralıklarla kontrol edilmesi tıptaki erken tanı gibi büyük önem arz etmektedir.

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN"



Dolandırılan vatandaşların ne yapabileceğine ilişkin de, “Savcılığa dolandırıcılık suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmalı ve ödedikleri paranın iadesi için icra takibi yapmalıdırlar.” dedi.