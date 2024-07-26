Simit nasıl yapılır? Evde simit tarifi ve yapılışı

Geleneksel yiyeceklerimizden simit her zaman kahvaltılarımızın baş tacı olmuştur. Evde kaldığımız bugünlerde belki de burnumuzda tüten ve en çok özlediğimiz şey simit. Bu süreçte ailenizle kahvaltı sofralarının tadını çıkarmak istiyorsanız Ankara simidi tarifini mutlaka denemelisiniz. Sizin için az malzemeyle evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz Ankara Simidi tarifini hazırladık. Pratik ve lezzetli simit tarifi ile ailenize fırından yeni çıkmış sıcak simit keyfini yaşatabilirsiniz. Peki, Ankara Simidi nasıl yapılır? İşte Ankara simidi tarifi ve yapılışı

ANKARA SİMİTİ TARİFİ

Malzemeler

1 kilogram un

50 gram maya

Aldığı kadar su

Tuz

Üstü için malzeme

1/2 çay bardağı pekmez

8 su bardağı su

Kavrulmuş susam

ANKARA SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Un, maya, tuz, yeterince su (sert bir hamur olacak kadar) ile hamur yoğrulur ve 25-30 dakika dinlendirilir. Diğer tarafta 8 su bardağı su ile yarım çay bardağı pekmez kaynatılır. Sıcak halde bekletilir. Simit şekli verilen hamurlar su ve pekmez(susamlı) karışımının içine batırılıp çıkarılır ve hafifçe kurutulduktan sonra fırına verilir. Sıcak tüketin. Afiyet olsun.

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