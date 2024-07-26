Simit nasıl yapılır? Evde simit tarifi ve yapılışı
Sağlıklı beslenirken geleneksel lezzetleri de deneme fırsatı yakaladık. Kahvaltı sofrasına fırından yeni çıkmış sıcak simitle şenlendirmek isterseniz enfes ve kolay yapılan Ankara simidi tarifini ve yapılışını sizin için derledik. ‘Ankara simidi nasıl yapılır? Kahvaltıya ne yapsam? Kahvaltıda ne hazırlasam?’ diyorsanız işte evde kolay bulunabilecek malzemelerle hazırlayabileceğiniz Ankara simidi tarifi ve yapılışı…
Geleneksel yiyeceklerimizden simit her zaman kahvaltılarımızın baş tacı olmuştur. Evde kaldığımız bugünlerde belki de burnumuzda tüten ve en çok özlediğimiz şey simit. Bu süreçte ailenizle kahvaltı sofralarının tadını çıkarmak istiyorsanız Ankara simidi tarifini mutlaka denemelisiniz. Sizin için az malzemeyle evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz Ankara Simidi tarifini hazırladık. Pratik ve lezzetli simit tarifi ile ailenize fırından yeni çıkmış sıcak simit keyfini yaşatabilirsiniz. Peki, Ankara Simidi nasıl yapılır? İşte Ankara simidi tarifi ve yapılışı
ANKARA SİMİTİ TARİFİ
Malzemeler
1 kilogram un
50 gram maya
Aldığı kadar su
Tuz
Üstü için malzeme
1/2 çay bardağı pekmez
8 su bardağı su
Kavrulmuş susam
ANKARA SİMİDİ NASIL YAPILIR?
Un, maya, tuz, yeterince su (sert bir hamur olacak kadar) ile hamur yoğrulur ve 25-30 dakika dinlendirilir. Diğer tarafta 8 su bardağı su ile yarım çay bardağı pekmez kaynatılır. Sıcak halde bekletilir. Simit şekli verilen hamurlar su ve pekmez(susamlı) karışımının içine batırılıp çıkarılır ve hafifçe kurutulduktan sonra fırına verilir. Sıcak tüketin. Afiyet olsun.