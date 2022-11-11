E-ticaret sektöründe 'matruşka tipi' dolandırıcılık! Çalışanlar gerçek, şirket 'hayalet' çıktı

YASİN ARSLAN | gazetevatan.com

E-ticaret sektörü hızlı bir şekilde büyüyor. Kendi işini kurmak isteyenler için adeta bir cazibe alanı olan sektör, pek çok sıkıntıyı da beraberinde getirdi. Kısa yoldan para kazanmak isteyenler sık sık tuzağa düşerken, bilinçli bir şekilde e-ticaret sektörüne girenler dahi dolandırıcılıktan nasibini almaktan kaçamıyor. Özellikle pandemi döneminde fiziksel mağazaların ve iş yerlerinin kapanması sonrası hızlı bir şekilde büyüyen sektörde fırsatçılar fark faklı yöntemlerle vatandaşlara adeta kancayı takmaktan vazgeçmiyor. Son kurbanlar E.E. ile S.A.’nın e-ticaret üzerinden para kazanmak isterken düştüğü tuzak ise ibret verici...

Özellikle pandemi dönemindeki verilerle e-ticaretin büyüdüğünün ve daha da büyüyeceğinin sürekli gündeme geldiğini ifade eden E.E., arkadaşı S.A. ile pastadan paylarını almak için yola çıktıklarını ve bu maceranın sonunda dolandırıldıklarını söyledi. E.E.’nin anlattıkları ise; bu işe girmek isteyenleri bir kez daha oturup düşündürecek cinsten.

“PROFESYONEL FİRMA İZLENİMİ VERDİLER”

Yakından takip ettikleri sektörlerden birinin petshop sektörü olduğunu belirten E.E., “Bu sektörde e-ticaret yapmak istedik ve bir firma ile tanıştık. Firma o zamanlarda xml bayilik veriyordu. Bayilik ücreti olarak bizden 30.000 TL+KDV istedi. Tamam dedik ve markaya ödeme yapacağımızı söyledik. Firma ödemeyi hesaba yatırmamızı söylediler ama bilgiler firma bilgisi değil şahıs bilgisi olunca şüphelendik ve yüz yüze tanışmak için firmanın kapısını çaldık. Gittiğimizde çok büyük depo ve profesyonel bir firma izlenimi aldık. İkna olduk ve bize gerekli evrakları imzaladık. Ödeme sonrasında bize bir makbuz verildi ve fatura kesilmedi. Bu detayı o ara düşünemedik tabii” dedi.

“ÜRÜNLERİN DE DEPONUN DA YERİNDE YELLER ESİYORDU”

Web sitelerini hazır hale getirirken iş yoğunluğundan dolayı süreci yakından takip edemediklerini ve ortalama 2-3 ay süreden sonra tekrar işin takibine başladıklarını anlatan E.E., “Bize verilen XML linkini siteye eklediğimizde ürünler web sitemizde gözükmemişti. Hemen firmayı aradık ama ulaşamadık. O zaman bir şeylerin ters gittiğini anladık ve tekrar firmayı ziyaret etmek için yola çıktık. Deponun önüne geldiğimizde daha önce gittiğimiz yerden eser kalmamıştı ve yerinde adeta yeller esiyordu” ifadelerini kullandı.

“ÇOK SAYIDA MAĞDUR VAR”

E.E., XML bayilik için iletişime geçtikleri kişiye bir şekilde ulaştıklarını ve o şahsın da kendilerine firmanın kapandığını söylediğini belirterek, “Bizim gibi mağdur olan insanları sorunca bilgimiz yok denildi. Batacak bir firmanın sinyalleri önceden belli olur ve kimse mağdur olmasın diye yeni kişilere hizmet vermemesi gerekir ama bu resmen dolandırıcılıktı. Böyle düşünmemin nedeni ise mağdurlardan 2 kişi ile tanıştım; onlar da yeni XML bayilik alan kişilerdi. Onların anlattıkları da bizim yaşadıklarımızla hemen hemen aynıydı” dedi.

“FİRMA DEVİR ÜSTÜNE DEVİR YAPILMIŞ”

Markayı daha önce devreden, son marka sahibine kadar birçok kişiye ulaşmayı başardıklarını aktaran E.E., “Devreden kişi ilgilenemediği için devrettiğini söyledi. Bizi dolandıran kişi ise mağdurların mağduriyeti giderilecek dedi. Klasik dolandırıcı cümleleri. Olayın el ilginç yanı ise orda çalışan ekip kendilerine rakip olan başka bir firmada işe başlamıştı. Garip olan bir diğer durum ise XML linkini kontrol ettiğimizde ürün ID'lerinin dahi bu firma uyuşuyor olmasıydı. Bunun adı vurgun, başka türlü açıklanamaz” ifadelerine yer verdi.

“NE YAPARSANIZ YAPIN BANA BİR ŞEY OLMAZ”

E.E., diğer mağdurlar ile birlikte firma sahiplerine kendilerini dava edeceklerini ilettiklerini aktararak, “İlk zamanlarda davalık olmaya gerek yok, mağduriyetiniz giderilecek bize zaman verin diyordu. Aylar geçmesine rağmen herhangi bir dönüş olmadı. Sonra ilgili kişiye tekrar ulaştık. Bu kez tehditvari cümlelerle karşılaştık. Adam bize ‘ne yaparsanız yapın, bana bir şey olmaz’ ifadeleriyle cevap verdi” dedi.