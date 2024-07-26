Alman turiste VIP dolandırıcılık şoku! Şikayetine rağmen savcılıktan takipsizlik kararı

Alman turist Jurgen S., 2017'de turistik gezi sırasında Denizli'deki halı firmasından ipek halı satın aldı. Jurgen S., ülkesine döndükten sonra belli aralıklarla aynı firmadan 'VIP müşteri' olarak ücretsiz seyahat davetleri aldı. Jurgen S., en son Haziran 2023'te gönderilen davete eşiyle birlikte katılma kararı aldı. Alman turist, Kapadokya-Pamukkale-Antalya şeklinde tüm konaklama ve uçuş bilgileri kendisine bildirilen, 'dinlenme ve kültür gezisi' adı altındaki 6 günlük seyahatin 4'üncü gününde halı firmasına götürüldü. Yeni halı koleksiyonları gösterme vaadiyle buraya götürülen Alman turist Jurgen S., 40 bin euro değerinde 4 halı daha alırken, 10 bin euro ödeme yaptı, kalan 30 bin euro'yu halılar Almanya'daki adresine gönderilince ödemek için anlaştı.

ŞİKAYET EDİNCE GERİ ÖDEME YAPILDI

Ülkesine döndüğünde firma yetkilisi ve kendisini gümrük görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından aranan ve halıların gümrükten geçebilmesi için kalan parayı ödemesi istenen Alman turist, ödemeyi yaptı. Buna rağmen halılar teslim edilmeyen turist, Almanya'daki Türk avukat Bahar Özmen aracılığıyla, organize bir şekilde dolandırıldığını ileri sürerek halı firmasındaki görevliler ile kendisini arayarak gümrük ve banka görevlisi olarak tanıtan kişilerden oluşan 11 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç yeri Denizli olması nedeniyle görevsizlik kararı verince dosya Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Bu sırada Denizli'deki halı firması, Alman turistin yaptığı ödemenin 33 bin euro'sunu geri ödedi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Alman turist Jurgen S.'nin 40 bin euro olduğu iddia edilen zararının 33 bin euro'luk kısmının ödenmesi nedeniyle zararın büyük bir kısmının giderilmesini gerekçe göstererek kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi.

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DOLANDIRICILIK SUÇUNU TEŞVİK EDER

Jurgen S.'nin avukatı Bahar Özmen, maddi zararın büyük ölçüde giderilmesi gerekçe gösterilerek takipsizlik kararı verilmesinin, bir çeşit dolandırıcılık suçunu teşvik etmeye yönelik olduğunu belirterek karara itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, dolandırıcılık suçunun şikayete tabi olmayan bir suç olduğunu belirten Avukat Özmen, şikayete tabi olmayan bir suçta, maddi zararın giderilmiş olmasının suçun varlığının ortadan kaldırmadığını vurguladı. İtirazda ayrıca, müşterilere ait gizli ve özel bilgilerin şirket içerisinden sızmasının da suç unsuru oluşturduğunu delilleriyle sunan Avukat Özmen, kendini halı firması yetkilisi olarak tanıtan şüphelilerin, hala aynı şirkette çalışması ihtimalinin yeni dolandırıcılık suçunun işlenmesi ihtimalinin olduğunu belirtti.

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