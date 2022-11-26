Dolandırıcıların yeni yöntemi polis kılığında gasp! Ne var ne yok alıp gidiyorlar

YASİN ARSLAN | gazetevatan.com

Fırsatçılar akılalmaz yöntemlerle vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Mesaj, kargo, internet sitesi, kripto para dolandırıcılığı derken şimdi de güpegündüz evlere girmeye başladılar. Yaşanan son olay ise fırsatçılar arsızlıkta sınır tanımadığı bir kez daha gözler önüne serildi.

İstanbul Bağcılar’da yaşanan olayda, birlikte yemeğe çıkan çift, döndüklerinde evin içinde bir yabancı görürler, gayet şık giyimli ve elinde telsiz olan bu şahıs çifte sivil polis olduğunu beyan etti.

Şaşkınlığını gizleyemeyen ve korkan çift şahsa kimliğini sorar. Sivil polis olduğunu ve sahte polis kimliğini gösteren bu kişi çifte “Evinize hırsız girdiği yolunda komşularınız tarafından ihbar aldık, ben sivil polisim, evi kontrol etmeye geldim” dedi.

Polis arabası ile geldiğini söyleyen şahıs çiftlerden E.A.’yı şikayet dilekçesi doldurması için evden gönderdi. Polis olduğunu düşündüğü kişinin dediklerine uyan E.A. ise gaspa uğrayacağından habersiz ekip otosunu bulmak için sokağa çıktı. Çiftlerden evde kalan S.A.’ya ise "Hanımefendi siz de zinet eşyası veya paranız varsa onlar kontrol edin" dedi.

Polis izlenimi veren bu kişinin dediğini yapan S.A., hemen altınlarının bulunduğu yere giderek, değerli eşyalarının yerinde olduğunu söyledi. Ziynet eşyalarının ve paraların yerini gören gaspçı ise önceden ayarladığı sert bir cisimle kadının başına vurarak bayılttı. Daha sonra da tüm değerli eşyaları alarak olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Ekip otosunu bulamayıp evine dönen E.A. da karısının baygın, altınların da çalınmış olduğunu gördü. Büyük mağduriyet yaşayan çift, hemen savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"DERHAL KİMLİĞİNE BAKIN" UYARISI

Akılalmaz dolandırıcılık ya da gasp yöntemlerine karşı vatandaşları uyaran Avukat Mustafa Karakum, “Öncelikle böyle bir olayda vatandaşlar, derhal polis kimliği sormalıdır. Fakat olay yaşanmışsa en makul şey, hemen 155'i arayarak polise haber vermektir” dedi.

Polisin eve tek başına giremeyeceğini ve sivil değil, resmi üniformalı olması gerektiğini vurgulayan Karakum, “Olaya intikal eden polislerde mutlaka bir ekip otomobili olur. Hiçbir polis hırsızlık olayında bu şekilde eve girmez. Apartman yöneticisini yanına alır ve tutanak tutar. Ayrıca ev sahiplerine önceden telefonla ulaşırlar” ifadelerini kullandı.

KONUT DOKUNULMAZLIĞI VURGUSU

Bu tip dolandırıcıların insanların panik anlarından yararlanmayı iyi bilen profesyonel kişiler olduğuna dikkati çeken Karakum, “Hiç kimse evlere böyle giremez. Polis dahi olsalar konut dokunulmazlığı ile ilgili suç duyurusunda bulunduğu takdirde suçlu olurlar” dedi.