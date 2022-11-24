Borcu olanlar dikkat! Avukat görünümü verip varınızı yoğunuzu alıyorlar

YASİN ARSLAN | gazetevatan.com

Dolandırıcılar her geçen gün akılalmaz yöntemlerle birçok vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Şimdi de pek çok kişinin başı, sahte avukatlardan gelen mesajlarla ve sahte icra takibi mesajları ile dertte. Aynı mesaj birçok farklı kişiye gidiyor. Kimileri tuzağa düşüyor, kimileri hemen suç duyurusunda bulunuyor. İddiaya göre; kimi sahte avukatlar, borçlunun yakınlarını aramakla ve eve çilingir ile girmekle tehdit ediyor. Konunun mağduru olduğunu söyleyen Avukat Mustafa Karakum ise; gazetevatan.com’a hem başından geçenleri anlattı, hem de bu gibi durumlar neler yapılması gerektiğini aktardı.

"FOTOĞRAF BANA AİT AMA NUMARAM VE İSİM FAKE"

Bir vatandaşın avukat cübbeli fotoğrafı ile icra takibi mesajı alınca kendisine ulaştığını ifade eden Karakum, hemen ekran görüntüsü istediğini belirterek, “Gelen görüntülerde bana ait olmayan bir telefon numarası vardı ama WhatsApp profildeki fotoğraf bana aitti. Zaten internette bana ait onlarca fotoğraf mevcut, bu kişiler neden benim fotoğrafımı seçmiş bilmiyorum. Daha sonraki en az 4-5 olayda benim fotoğrafımın kullandığını fark ettim. Daha sonra konuşmaları inceledim. Bir tane dava dilekçesi göndermişler ama tam bir faciaydı.

"KEŞKE BİR HUKUKÇU DESTEĞİ ALSAYDINIZ"

Tamamen düzmece olduğu belli ve giriş seviyesinde hukuk bilgisi olan biri bile sahte belge olduğunu anlar. En alta da savcı imzası atmışlar. Alacak davaları hukuk mahkemelerinde görülür ve savcı imzası olmaz. Ben dilekçeyi kendi sosyal medya hesaplarımdan, başkası da aynı tuzağa düşmesin diye paylaştım. Hatta, ‘alacak davasında savcının ne işi var, keşke bir hukukçu desteği alsaydınız’ diye de alaycı bir metin yazıp paylaştım” dedi.

"2 BİN TL GÖNDERİN TAKİBİ DÜŞÜRELİM YALANI"

Olaydan ilk bu şekilde haberdar olduğunu anlatan Karakum, “Mesajda 33 bin TL’lik dava açılacağı ve önden 2 bin TL ödeme yapılırsa icra takibi olmayacağı bilgisi yer alıyordu. İsim başka, numara başka ama fotoğraf bana ait... İnsanlar bu gibi durumlarda gelen mesajın gerçek olup olmadığını ‘Baro Birlik’ sayfasına girerek teyit edebilirler. Eğer gelen mesajda bir aksilik sezdiyseniz, hemen buradan teyit edin. Ayrıca numarasını da buradan bulup avukatın kendisini arayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

"TAKTİK HEP AYNI"

Karakum, genelde bu kişilerin gerçek fotoğraf ama fake avukat isimleri kullandıklarını söyleyerek, “Ben de yazıştığım kişiye numara kesinlikle bana ait olmadığını ilettim. ‘Fotoğraf benim ama zaten size gönderilen de saçma sapan bir dilekçe. Korkmayın bir şey çıkmaz bundan dedim’ ve kapattım. Bu olayın üstünden 1-1,5 ay geçtikten sonra yine aynı yöntemle başka birisini dolandırmaya çalışmışlar, bu kez dava dilekçesini düzeltmişler, savcı imzasını filan kaldırmışlar. Yine fotoğraf bana ait, isim bu kez başka fakat taktik hep aynı. Hakkınızda dava açacağız, bize 2 bin TL gönderin biz bunu kapattıracağız.

AKILALMAZ YÖNTEM!

Burada genelde yaptıkları şey şu; bu dolandırıcılar asla kendi isimlerine bir hat almıyorlar. Yani gidip bir patates hat alıyorlar, ya da başka ülke vatandaşlarına (Afganistanlı, Suriyeli gibi) asla bulunamayacak kişilere hat aldırıp yapıyorlar. Ya da Türk vatandaşı olup da üzerinde hiçbir mal varlığı olmayan gariban insanları kurban seçip onların üzerinden bu hatları alıyorlar. Tüm dolandırıcılıkları bu hatlar üzerinden yapıyorlar. Banka hesaplarını da bu şekilde açıyorlar. Bu kişilere hesap açarken şu yalanları söylüyorlar; ‘benim üzerimde çok borç var, hesaplarımda tedbir kararı var.

Eşime dostuma para gönderemiyorum, ücreti mukabilinde senin adına hesap açalım ben sana aylık para vereyim, bu hesabı da ben kullanayım."Bunu da maddi durumu kötü olan, o 2-3 bin TL'ye tamah edecek, bunu sorgulamayacak kişilere yapıyorlar. Sonra tüm illegal işleri buradan yapıyorlar. Bu süreçte tüm kayıtlar seçtikleri kurbanın üzerinde olduğu için kendileri hiçbir şekilde riski girmiyor. Bu kişiler milyonları götürürken kurbana da anlaştıkları 2-3 bin TL'yi veriyor. Sistem bu şekilde çalışıyor” sözleriyle çarpıcı bilgiler verdi.

"DOLANDIRICILAR NASIL ANLAŞILIR"

Bu mesajları alanların nelere dikkat etmesi gerektiği ile ilgili uyarılarda bulunan Avukat Karakum, vatandaşların öncelikle gelen mesajlardaki site uzantısının ‘av’ olması gerektiğine dikkati çekerek,

“Bu uzantıyı hukukçu kimliği olmayanlar alamaz. Bir mesajın güvenilir olmasını anlamanın da en önemli kuralıdır. Eğer internet sitesi ‘av’ uzantılı değilse asla dikkate almayın. Fakat maalesef bazı avukatlar diğer uzantıları içeren web siteleri de kullanıyor.

"İCRA DOSYASI İLE TEHDİT EDİYORLAR"

Bunun içinde yine barondan araştırmakta fayda var. Böyle bir durumla muhatap olanlar, öncelikle kendilerine istinat edilen borcun ne borcu olduğunu sorsunlar, bu borç elektrik mi, su mu, banka mı ne borcu? Zaten çoğu kişi borcu olup olmadığını da bilir. İcra dosyası açmakla insanları tehdit ediyorlar, korkmaya gerek yok. Eğer ben bana istinat edilen borcu yapmamışsan zaten sorun yok, eğer borcu olan varsa bunu size beyan etmek zorundalar, borcun dayanağını da belirtmek zorundalar. Eğer borç yoksa zaten itiraz sonrası icra takibi durur” dedi.

ART ARDA MESAJLAR İSYAN ETTİRDİ

Öte yandan K.A., avukat ofisi olduğunu iddia eden bir numaradan kendisine sürekli olarak mesaj gönderildiğini ifade ederek, hangi yola başvurduysa kurtulamadığını söyledi. K.A., günde en az üç kez bu mesajları aldığı belirterek, tuzağa düşmemeleri için vatandaşları uyardı.