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Bakan Tunç'tan İsrail'e TRT tepkisi: Saldırıyı şiddetle kınıyorum

İsrail askerleri TRT Haber ekiplerini hedef aldı. Kudüs'te Mescid-i Aksa kapısındaki saldırıda, TRT kameramanı yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç saldırıyı kınadığını belirtirken, 'Ne yaparsa yapsın işgalci İsrail, yaptığı soykırımı, insanlık ve savaş suçlarını gizleyemeyecektir.' dedi.

26.07.2024 - 13:30 |
Bakan Tunç'tan İsrail'e TRT tepkisi: Saldırıyı şiddetle kınıyorum

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması şöyle:

İşgalci İsrail güçleri tarafından Mescid-i Aksa kapısındaki TRT Haber ekibine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Saldırıda yaralanan TRT kameramanına acil şifalar diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bir terör devleti gibi davranan İsrail, gazetecileri kasıtlı olarak hedef almakta, yaptığı katliamları gizlemeye çalışmaktadır.

Ne yaparsa yapsın işgalci İsrail, yaptığı soykırımı, insanlık ve savaş suçlarını gizleyemeyecektir.

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