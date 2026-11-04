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GündemSen yapamazsın” dediler, 20 yıl sonra usta oldu: Bastonları 15 bin TL’ye satılıyor
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Sen yapamazsın” dediler, 20 yıl sonra usta oldu: Bastonları 15 bin TL’ye satılıyor

04.11.2026 - 14:49Güncellenme Tarihi:

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde eşinin "Sen yapamazsın" demesine aldırış etmeden başladığı baston yapımında usta olan Fatime Ayvacı, meslekte 20 yılı geride bıraktı.

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1Sen yapamazsın” dediler, 20 yıl sonra usta oldu: Bastonları 15 bin TL’ye satılıyor

Devrek ilçesinde yaşayan Fatime Ayvacı, 2003 yılında kayınpederinin vefatının ardından eşine destek olmak için baston atölyesinin satış bölümünde çalışmaya başladı. Ev hanımıyken eşinin mesleğine geçiş yapan Ayvacı, zamanla ince işçiliğini öğrendiği baston yapımında 20 yıldır ter döküyor. Başlangıçta baston yapımıyla hiçbir ilgisinin olmadığını ifade eden Ayvacı, dükkanda otururken canının sıkıldığını ve eşinden mesleği öğretmesini istediğini anlattı. Eşinin kendisine "Sen yapamazsın" diyerek karşı çıktığını söyleyen Ayvacı, mesleğe başlama sürecini şöyle anlattı:

2Sen yapamazsın” dediler, 20 yıl sonra usta oldu: Bastonları 15 bin TL’ye satılıyor

Yaklaşık 20 yıldır ekmek teknelerinde eşiyle birlikte çalıştıklarını belirten Ayvacı, mesleğin fiziksel ve zihinsel olarak oldukça yorucu olduğunu söyledi. Baston yapımında ağırlıklı olarak kızılcık ağacı kullanıldığını ifade eden Ayvacı, fiyatların bin liradan başlayıp 15 bin liraya kadar ulaştığını söyledi. Fiyat farklılıklarının nedenine değinen Ayvacı, "İşlemelerimizden ve figürlü saplarımızdan dolayı fiyatlar değişiyor. En fazla yılan işlemeli baston yapıyoruz. Yılan ağaçta dolandığı için daha kibar duruyor. Ayrıca baklava dilimi, helezon ve burma gibi motifler de uyguluyoruz" dedi.

3Sen yapamazsın” dediler, 20 yıl sonra usta oldu: Bastonları 15 bin TL’ye satılıyor

Bastonun bir asalet simgesi olduğunu ancak günümüzde eski değerini tam olarak görmediğini savunan Ayvacı, el emeği ürünlerin geleceği konusunda endişeleri olduğunu kaydetti. Ürünlerin yurt dışına ve çeşitli devlet büyüklerine hediye olarak gittiğini belirten Ayvacı, "Yurt dışına gönderme imkanımız kısıtlı ama gelip alıyorlar veya alıp hediye götürüyorlar. Türkiye geneline ise kargo yapabiliyoruz. Devrek deyince akla baston ve simit geliyor" ifadelerini kullandı.Eşinin emekli olduğunu ve eskisi kadar kendilerini zorlamadıklarını aktaran Ayvacı, "Ağır ağır devam ediyoruz, nereye kadar gider bilmiyoruz. Yorucu bir iş olduğu için zorlanıyoruz ancak sağlığımız elverdiği sürece devam edeceğiz" dedi.

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