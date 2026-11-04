Sen yapamazsın” dediler, 20 yıl sonra usta oldu: Bastonları 15 bin TL’ye satılıyor

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Bastonun bir asalet simgesi olduğunu ancak günümüzde eski değerini tam olarak görmediğini savunan Ayvacı, el emeği ürünlerin geleceği konusunda endişeleri olduğunu kaydetti. Ürünlerin yurt dışına ve çeşitli devlet büyüklerine hediye olarak gittiğini belirten Ayvacı, "Yurt dışına gönderme imkanımız kısıtlı ama gelip alıyorlar veya alıp hediye götürüyorlar. Türkiye geneline ise kargo yapabiliyoruz. Devrek deyince akla baston ve simit geliyor" ifadelerini kullandı.Eşinin emekli olduğunu ve eskisi kadar kendilerini zorlamadıklarını aktaran Ayvacı, "Ağır ağır devam ediyoruz, nereye kadar gider bilmiyoruz. Yorucu bir iş olduğu için zorlanıyoruz ancak sağlığımız elverdiği sürece devam edeceğiz" dedi.