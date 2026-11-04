Esenyurt'ta duraktaki metrobüsler çarpıştı! Yaralılar var
04.11.2026 - 14:40Güncellenme Tarihi:
İstanbul Esenyurt'ta yolcu almak için durakta bekleyen metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 6 yolcu yaralandı.
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İstanbul Esenyurt'ta Haramidere-Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.
Kazada 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
YOĞUNLUK OLUŞTU
Kaza nedeniyle metrobüs güzergahında yoğunluk oluştu. Kazaya karışan metrobüslerin kaldırılmasıyla seferler normale döndü. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.