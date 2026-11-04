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Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran davasında ikinci duruşma

04.11.2026 - 14:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ayşe GÜREL / İSTANBUL, (DHA)

Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran davasında ikinci duruşma

Sunucu ve oyuncu Ela Rümeysa Cebeci ile eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran’ın yargılandığı davanın ikinci duruşması için adli süreç devam ediyor. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla, ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle yargılanan sanıkların davası, İstanbul Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

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Ela Rümeysa Cebeci, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması için adliyeye geldi.

Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran davasında ikinci duruşma

Ela Rümeysa Cebeci ile eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması, İstanbul Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Duruşmaya tutuksuz yargılanan Cebeci katılırken duruşmalara katılma zorunluluğu kaldırılan Saran katılmadı.

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