Sağlık Bakanlığı iller arası atama kura sonuçları: İsteğe bağlı yer değiştirme sonuçları nereden sorgulanır?
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları isim listesi sorgulama ekranı için geri sayım sürüyor. Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il dışı atama tayin kura takvimini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne göre 2024 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme başvurularının geride kalması ile gözler kura çekimine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme başvuruları kura çekimi ne zaman? İşte detaylar.
2024 yılı haziran dönemi iller arası yer değiştirme (tayin) başvuruları geçtiğimiz gün sona erdi. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda; "Tercih başvuruları 1 Temmuz 2024 Tarihi Saat 18.00'e kadar EKİP sistemi üzerinden alınacaktır." denilmişti. EKİP internet adresinden 26 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen başvurular sonrası süreç kura çekimine geldi.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATANMA KURASI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı il dışı yer değiştirme kurası 26 Temmuz 2024 Cuma günü yapıldı. Kura saat 10.30'da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda yapıldı. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak aktarıldı. Yerleştirme sonuçları kuranın çekildiği 26 Temmuz günü Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecek.