Kolay lahmacun tarifi: Evde lahmacun nasıl yapılır?

Kültürümüzde önemli bir yeri olan lahmacun corona virüs karantina günlerinin gözdesi durumunda. Dışarıya çıkamayan veya dışarıdan lahmacun siparişi vermek istemeyenler de evde lahmacun tarifini denemek istiyor.

İnternette sıklıkla evde lahmacun nasıl yapılır? sorularını aratıyor. Siz de ‘bugün ne yapsam', 'akşama ne yapsam' ve 'bugün ne pişirsem' diyorsanız evde fırında kolay lahmacun tarifini mutlaka denemelisiniz. İşte evde lahmacun yapmanın en kolay yolları…

EVDE FIRINDA LAHMACUN TARİFİ

Lahmacun yapımı için malzemeler

Hamuru için;

1 kilogram un

6 su bardağı su

1 paket kuru maya

1 yemek kaşığı tuz

Harcı için;

500 gram kuzu kıyma

200 gram dana kıyma

5 adet kuru soğan

5-6 adet domates

4-5 adet yeşil biber

1-2 adet kırmızı biber

2 demet maydanoz

1 baş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı karabiber

1 su bardağı zeytinyağı

2-3 yemek kaşığı pul biber

Tuz

FIRINDA LAHMACUN YAPILIŞI

Mayayı az miktarda ılık suyla eritin. Unun ortasını açarak önce erittiğiniz mayayı dökün ve karıştırın. Ardından azar azar su ilave ederek hamuru kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun ve yumuşak bir kıvam elde edince üzerini kapatıp mayalanması için bir süre kenarda bekletin. Sonrasında lahmacunun harcını hazırlayın. Maydanozları yıkayıp ince ince kıyın. Biber, sarımsak ve domatesleri incecik doğrayın ya da mutfak robotundan geçirin. Soğanları rendeleyin ya da robottan geçirin. Süzgece aktardığınız soğanları soğuk suyla iyice yıkayıp elinizle sularını sıkın. Maydanoz, biber, sarımsak, domates, soğan, salçalar, kıyma ve baharatları yoğurma kasesinde karıştırın. Son olarak sıvı yağı da ilave edip hepsini güzelce harmanlayın.

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Hamuru unlanmış tezgaha alıp eşit parçalara bölün. Her parçayı merdane ile çok incecik açın. Açtığınız hamurun üzerine harcı eşit şekilde bastırarak yayın. Fırının ızgara bölümünü en yüksek sıcaklıkta açın. Yapışmaz tavayı ısıtıp lahmacunu içine koyun. Tavadaki lahmacunun altı hafif kızarana kadar pişirin ve fırının ızgara bölümüne koyun. Kenarları hafif kızarınca çıkararak ikiye katlayın. Sıcak olarak servise sunun. Afiyet olsun…

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