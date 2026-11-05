Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemErzincan’da çay siparişi veren şaşırıp kalıyor: Otlu mu, süzgeçli mi?
HaberlerGündem Haberleri Erzincan’da çay siparişi veren şaşırıp kalıyor: Otlu mu, süzgeçli mi?

Erzincan’da çay siparişi veren şaşırıp kalıyor: Otlu mu, süzgeçli mi?

05.11.2026 - 08:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan’da çay siparişi veren şaşırıp kalıyor: Otlu mu, süzgeçli mi?

Kentte çay içmek isteyen vatandaşlar, alışılmışın dışında demli veya açık çay tercihi yerine otlu ya da süzgeçli çay siparişi veriyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Erzincan'da yaygın olarak tüketilen otlu çay, demlenen çayın içindeki çay yapraklarıyla birlikte bardağa doldurulmasıyla hazırlanıyor. Süzgeçli çayda ise çay, süzgeçten geçirilerek yapraklarından ayrılıyor.

Yerel halkın alışık olduğu bu uygulama, başka şehirlerden Erzincan'a gelen misafirler için farklı bir deneyim oluşturuyor. Daha önce böyle bir tercihle karşılaşmayan ziyaretçiler, çay siparişi sırasında yöneltilen soruyu ilk duyduklarında şaşırabiliyor.

Kent sakinleri arasında otlu veya süzgeçli çay tercihi kişisel zevke göre değişiyor. Bazı vatandaşlar çay yapraklarının ağızlarına gelmemesi nedeniyle süzgeçli çayı tercih ederken bazıları ise bardağın içinde çay yapraklarını görerek içmeyi seviyor.

Erzincan'da günlük yaşamın bir parçası haline gelen otlu ve süzgeçli çay tercihi, kentin kendine özgü çay kültürünün dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Erzincan’da çay siparişi veren şaşırıp kalıyor: Otlu mu, süzgeçli mi?
#Gündem

Erzincan’da çay siparişi veren şaşırıp kalıyor: Otlu mu, süzgeçli mi?

Zahmet çok, kazancı az! Kış kapıya dayandı, Erzincan'da köylülerin zorlu mesaisi başladı
#Gündem

Zahmet çok, kazancı az! Kış kapıya dayandı, Erzincan'da köylülerin zorlu mesaisi başladı

Kendi imkanlarıyla yaptı, görenler inanamadı! 16 yaşındaki mucit Hakkari'de imkansızı başardı
#Gündem

Kendi imkanlarıyla yaptı, görenler inanamadı! 16 yaşındaki mucit Hakkari'de imkansızı başardı