Erzincan’da çay siparişi veren şaşırıp kalıyor: Otlu mu, süzgeçli mi?

Erzincan'da yaygın olarak tüketilen otlu çay, demlenen çayın içindeki çay yapraklarıyla birlikte bardağa doldurulmasıyla hazırlanıyor. Süzgeçli çayda ise çay, süzgeçten geçirilerek yapraklarından ayrılıyor.

Yerel halkın alışık olduğu bu uygulama, başka şehirlerden Erzincan'a gelen misafirler için farklı bir deneyim oluşturuyor. Daha önce böyle bir tercihle karşılaşmayan ziyaretçiler, çay siparişi sırasında yöneltilen soruyu ilk duyduklarında şaşırabiliyor.

Kent sakinleri arasında otlu veya süzgeçli çay tercihi kişisel zevke göre değişiyor. Bazı vatandaşlar çay yapraklarının ağızlarına gelmemesi nedeniyle süzgeçli çayı tercih ederken bazıları ise bardağın içinde çay yapraklarını görerek içmeyi seviyor.

Erzincan'da günlük yaşamın bir parçası haline gelen otlu ve süzgeçli çay tercihi, kentin kendine özgü çay kültürünün dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.