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Düzce'nin üretim planı belli oldu! İki yıllık hedefler belirlendi

05.11.2026 - 09:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Düzce’nin tarımsal ve hayvansal geleceğine yön verecek 2027–2029 yılları Hayvansal Üretim Planı, Vali Yardımcısı Seyfullah Ordueri başkanlığında toplanan Tarımsal Üretim Planlaması İl Planlama Kurulu’nda masaya yatırıldı. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen kritik oturuma, İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ve kurul üyeleri katıldı.

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1Düzce'nin üretim planı belli oldu! İki yıllık hedefler belirlendi

Düzce’nin 2027–2029 yıllarını kapsayan Hayvansal Üretim Planı, Vali Yardımcısı Seyfullah Ordueri başkanlığında gerçekleştirilen Tarımsal Üretim Planlaması İl Planlama Kurulu toplantısında görüşüldü.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ile kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda Düzce’nin 2026 yılı hayvansal üretim planlaması değerlendirildi.

Ardından 2027, 2028 ve 2029 yılları için kırmızı et, beyaz et, çiğ süt ve yumurtada öngörülen asgari ve azami üretim miktarları ele alındı.

2Düzce'nin üretim planı belli oldu! İki yıllık hedefler belirlendi

Görüşmeler sonucunda, dört ürüne ilişkin yıllık üretim miktarları onaylanarak Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Tarımsal Üretimin Planlanması Kuruluna gönderilmesi kararlaştırıldı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde hayvansal üretimin planlı ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesi amacıyla üreticilere yönelik bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarını sürdürecek.

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