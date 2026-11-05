Düzce'nin üretim planı belli oldu! İki yıllık hedefler belirlendi

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Düzce’nin 2027–2029 yıllarını kapsayan Hayvansal Üretim Planı, Vali Yardımcısı Seyfullah Ordueri başkanlığında gerçekleştirilen Tarımsal Üretim Planlaması İl Planlama Kurulu toplantısında görüşüldü.



Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ile kurul üyeleri katıldı.



Toplantıda Düzce’nin 2026 yılı hayvansal üretim planlaması değerlendirildi.



Ardından 2027, 2028 ve 2029 yılları için kırmızı et, beyaz et, çiğ süt ve yumurtada öngörülen asgari ve azami üretim miktarları ele alındı.