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Amasya'da yıllardır süren gelenek! Altın Kızlar imece usulü hazırlıyor: Ev ekonomisine dev destek

05.11.2026 - 09:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Amasya'da 40 haneli Nergiz Mahallesi'nde kış öncesi saclar yakıldı. Kadın Muhtar Nuran Muslu’nun öncülüğünde bir araya gelen ‘Altın Kızlar’, kağıt inceliğindeki yufkaları imece usulü hazırlayarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

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1Amasya'da yıllardır süren gelenek! Altın Kızlar imece usulü hazırlıyor: Ev ekonomisine dev destek

Amasya'da kadın muhtarın oluşturduğu ‘altın kızlar' ekibi mahallenin kışlık yufkalarını imece usulüyle pişiriyor. Nergiz Mahallesinde yufka gününde buluşan kadınlar her ailenin kışın boyunca tüketeceği yufkaları birlikte hazırlıyor.

2Amasya'da yıllardır süren gelenek! Altın Kızlar imece usulü hazırlıyor: Ev ekonomisine dev destek

Un, su ve tuz ile hazırlanıp merdane yardımıyla kâğıt inceliğinde açılan ince, mayasız bir hamur türü olan yufka, 40 hanenin bulunduğu mahallede sokakta odun ateşinde sac üzerinde üretiliyor.

3Amasya'da yıllardır süren gelenek! Altın Kızlar imece usulü hazırlıyor: Ev ekonomisine dev destek

Bu geleneğin ev ekonomilerine destek anlamı taşıdığını da belirten Nergiz Mahallesi Muhtarı Nuran Muslu, "Her sene kış öncesi bu hazırlığı yaparız. Mahalledeki bütün evlerin kışlık yiyecek hazırlığını birlikte oluşturduğum ekibin emeğiyle imece usulü yaparız. İşkefe olarak adlandırdığımız yufkayı tavlayıp yöresel yemeklerle birlikte yemesi çok güzel oluyor" dedi.

4Amasya'da yıllardır süren gelenek! Altın Kızlar imece usulü hazırlıyor: Ev ekonomisine dev destek

Kendisinin yufka açıp pişirmeyi çocukken öğrendiğini anlatan Ümmühan Bodur ise, "Biz altın kızlarız. Bütün yufkaları yaparız. Komşularımıza afiyet olsun" diye konuştu.

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