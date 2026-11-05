Hatay zeytinyağında markalaşma hamlesi! Tesislerde sıkı denetim devam ediyor
05.11.2026 - 09:10Güncellenme Tarihi:
Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, devam eden zeytin hasadı ve zeytinyağı üretim sezonu kapsamında kentte faaliyet gösteren zeytinyağı fabrikalarını ziyaret ederek üretim süreçlerini yerinde inceledi. Tesis yetkililerinden sıkım aşamaları ve rekolteye dair bilgi alan Türkmen, zeytin işlemedeki hijyen standartları ve kalite kontrol süreçlerini detaylıca değerlendirdi.
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Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, zeytin hasadı ve üretim sezonu kapsamında kentte faaliyet gösteren zeytinyağı fabrikasını ziyaret ederek üretim süreçlerini inceledi.
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Üretim tesisinde yetkililerden bilgi alan Türkmen, zeytinin işlenme ve sıkım aşamalarını yerinde gördü. Ziyarette fabrikada uygulanan hijyen standartları hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.
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Görüşmede zeytinyağı kalitesinin korunması, markalaşma süreçleri ve zeytinyağı üretiminin bölge tarımına sağladığı katma değer ele alındı.
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Türkmen, zeytin üreticilerine ve işletmecilere bereketli bir hasat ve üretim sezonu temennisinde bulundu.