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GündemHatay zeytinyağında markalaşma hamlesi! Tesislerde sıkı denetim devam ediyor
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Hatay zeytinyağında markalaşma hamlesi! Tesislerde sıkı denetim devam ediyor

05.11.2026 - 09:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, devam eden zeytin hasadı ve zeytinyağı üretim sezonu kapsamında kentte faaliyet gösteren zeytinyağı fabrikalarını ziyaret ederek üretim süreçlerini yerinde inceledi. Tesis yetkililerinden sıkım aşamaları ve rekolteye dair bilgi alan Türkmen, zeytin işlemedeki hijyen standartları ve kalite kontrol süreçlerini detaylıca değerlendirdi.

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1Hatay zeytinyağında markalaşma hamlesi! Tesislerde sıkı denetim devam ediyor

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, zeytin hasadı ve üretim sezonu kapsamında kentte faaliyet gösteren zeytinyağı fabrikasını ziyaret ederek üretim süreçlerini inceledi.

2Hatay zeytinyağında markalaşma hamlesi! Tesislerde sıkı denetim devam ediyor

Üretim tesisinde yetkililerden bilgi alan Türkmen, zeytinin işlenme ve sıkım aşamalarını yerinde gördü. Ziyarette fabrikada uygulanan hijyen standartları hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

3Hatay zeytinyağında markalaşma hamlesi! Tesislerde sıkı denetim devam ediyor

Görüşmede zeytinyağı kalitesinin korunması, markalaşma süreçleri ve zeytinyağı üretiminin bölge tarımına sağladığı katma değer ele alındı.

4Hatay zeytinyağında markalaşma hamlesi! Tesislerde sıkı denetim devam ediyor

Türkmen, zeytin üreticilerine ve işletmecilere bereketli bir hasat ve üretim sezonu temennisinde bulundu.

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